延长石油称明年原油稳产天然气产量倍增

路透北京11月9日电---中国第四大石油勘探开发企业—陕西延长石油(集团)有限公司预计明年原油产量稳定在1,200万吨以上,天然气产量将倍增至10亿立方;但公司高层预计,整体上市事宜存在一些障碍.

延长石油董事长沈浩在参加中共十八大会议间隙表示,”如果没有发现新的油层,(明年)可能先就稳产吧.”

他预计,今年延长石油的原油产量约为1,240万吨,天然气3-5亿立方;明年原油产量仅略增,但天然气产量有望达10亿立方米.

拥有逾百年历史的延长油田已是国内第五大单体陆上油田,其2010年原油年产量首次达1,200万吨後,去年亦稳定在1,200万吨以上.

作为中国开采最早的油田,延长油田拥有的石油资源正在慢慢衰竭,公司每年投入百亿元来保证原油稳产.公司亦把天然气业务当做未来的希望.

他说,之前公司已大规模在打井钻探,但许多未规模开发.待确定最终储量後,公司根据储量来确定每口气井的产出规模.明年估计有不少气井将进入投产期.

另外,延长石油还在泰国,中非,吉尔吉斯坦等海外国家勘探油气资源,作为其国内资源的补充.同时公司亦投标最近饱受关注的页岩气开发权,明年起将投入逾10亿元来开发这种非常规能源.

公司去年营收首次突破千亿元人民币,实现1,236亿元人民币,同比增长32%.公司计划达到1,500亿元,争取进入世界500强.

**自有资金充足,上市仍存障碍**

沈浩透露,明年公司固定资产投资额将达400-450亿元,除了有100亿元稳定原油产量外,其余大部分用於石化项目建设.

他说,延长石油的石化产业主要利用当地原油的伴生气及煤炭等资源,对石油产业链进行大笔投资.例如明年公司一个年产120万吨煤制烯烃项目将可投产.

2011年和2012年,公司的投资额均在400亿元以上.前期巨额的投入,已使延长石油年炼化能力达到1,500万吨.

对於项目所需资金,他并不发愁,”我们(今年)是用自有资金,明年也够,适当补充一点….例如发行短融,短券啊.”

至于外界密切关注的上市计划,他说,”上市,有很多障碍,目前还在准备中”.障碍主要是土地,资源方面的问题,若要解决,需要国家相关部门一同来协调.

延长石油旗下已有兴化股份(002109.SZ),延长化建(600248.SS)及延长石油国际(0346.HK)等多家上市公司.此前曾有国内媒体猜测,延长石油可能会利用延长化建实现借壳上市.

延长石油是继中石油,中石化,中海油三家中央企业之外第四家拥有石油勘探开发权的企业,是隶属於陕西省政府的地方国有企业,目前其策略是油气煤盐一体化发展.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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