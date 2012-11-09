延长石油称明年原油稳产天然气产量倍增

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京11月9日电---中国第四大石油勘探开发企业—陕西延长石油(集团)有限公司预计明年原油产量稳定在1,200万吨以上,天然气产量将倍增至10亿立方;但公司高层预计,整体上市事宜存在一些障碍.
延长石油董事长沈浩在参加中共十八大会议间隙表示,”如果没有发现新的油层,(明年)可能先就稳产吧.”
他预计,今年延长石油的原油产量约为1,240万吨,天然气3-5亿立方;明年原油产量仅略增,但天然气产量有望达10亿立方米.
拥有逾百年历史的延长油田已是国内第五大单体陆上油田,其2010年原油年产量首次达1,200万吨後,去年亦稳定在1,200万吨以上.
作为中国开采最早的油田,延长油田拥有的石油资源正在慢慢衰竭,公司每年投入百亿元来保证原油稳产.公司亦把天然气业务当做未来的希望.
他说,之前公司已大规模在打井钻探,但许多未规模开发.待确定最终储量後,公司根据储量来确定每口气井的产出规模.明年估计有不少气井将进入投产期.
另外,延长石油还在泰国,中非,吉尔吉斯坦等海外国家勘探油气资源,作为其国内资源的补充.同时公司亦投标最近饱受关注的页岩气开发权,明年起将投入逾10亿元来开发这种非常规能源.
公司去年营收首次突破千亿元人民币,实现1,236亿元人民币,同比增长32%.公司计划达到1,500亿元,争取进入世界500强.
**自有资金充足,上市仍存障碍**
沈浩透露,明年公司固定资产投资额将达400-450亿元,除了有100亿元稳定原油产量外,其余大部分用於石化项目建设.
他说,延长石油的石化产业主要利用当地原油的伴生气及煤炭等资源,对石油产业链进行大笔投资.例如明年公司一个年产120万吨煤制烯烃项目将可投产.
2011年和2012年,公司的投资额均在400亿元以上.前期巨额的投入,已使延长石油年炼化能力达到1,500万吨.
对於项目所需资金,他并不发愁,”我们(今年)是用自有资金,明年也够,适当补充一点….例如发行短融,短券啊.”
至于外界密切关注的上市计划,他说,”上市,有很多障碍,目前还在准备中”.障碍主要是土地,资源方面的问题,若要解决,需要国家相关部门一同来协调.
延长石油旗下已有兴化股份(002109.SZ),延长化建(600248.SS)及延长石油国际(0346.HK)等多家上市公司.此前曾有国内媒体猜测,延长石油可能会利用延长化建实现借壳上市.
延长石油是继中石油,中石化,中海油三家中央企业之外第四家拥有石油勘探开发权的企业,是隶属於陕西省政府的地方国有企业,目前其策略是油气煤盐一体化发展.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。