兖州煤业计划从美国存托凭证退市 2月16日纽约收市后生效

路透香港1月25日 - 近年积极扩大澳洲业务版图的中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周三称，计划从美国存托凭证（ADS）YZC.N退市，今年2月16日纽约收市后生效。

兖煤在联交所一份声明中称，退市的主要目的是减少财政报告的复杂性和管理成本。公司指出，“特别是，鉴于存托凭证交易稀少，公司董事会相信不再适合承担因遵守美国定期报告要求以及其他纽交所上市相关义务而产生的成本。”

兖煤将于2017年1月25日向纽交所提供其退市意图的书面通知，并计划于2月6日或左右向证监会提交相关的25表格，预期退市于10日后生效。

兖煤表示，公司依然承诺服务美国的投资者，并计画以1级形式保持未上市的美国存托凭证项目，这将可能使投资者以存托凭证形式持有H股并将存托凭证在美国的场外市场进行交易。

兖煤于1998年发行在香港发行H股上市，当中部分H股以存托凭证形式在纽约挂牌，因当时美国投资者为新股市场的主要投资者，但由于交投不多，每份ADS已由最初代表50股H股拆细至现时只代表10股H股。

兖煤ADS周二收报7.46美元，升逾4%，折合每股5.787港元，较港股同日收市价折让约1.08%。

兖煤近年积极扩展于澳洲的业务，稍早更宣布透过其子公司兖煤澳大利亚(YAL.AX)收购澳洲矿业巨头力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)旗下煤企Coal & Allied Industries，作价最高达24.5亿美元。此项交易令兖煤澳大利亚将成为澳洲最大的煤炭专营生产企业。

兖煤H股周三开市涨0.51%，报5.88港元。（完）

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