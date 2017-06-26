力拓确认兖煤为其澳洲动力煤资产的优先买家

路透6月26日 - 力拓(RIO.L)证实，兖煤(Yancoal)成为其在澳洲的动力煤资产优先买家，这主要考虑到交易完成的可能性很高并且兖煤提高收购价至26.9亿美元。

力拓执行长称，对于我们的澳洲动力煤资产，兖煤提高后的收购价给股东带来了颇具吸引力的价值。

兖煤澳大利亚(YANCOAL)的最新报价，包括其母公司兖矿集团提供的上调后的分手费，从1亿美元上调至2.25亿美元。

力拓执行长称：“鉴于兖煤澳大利亚的有力提案具有更强的确定性，我认为这符合我们股东的最佳利益。”

董事会对两项最新报价进行了考虑，向股东推荐了兖煤澳大利亚改进后的报价。(完)