力拓确认兖煤为其澳洲动力煤资产的优先买家

人民币收升重回6.80关口 大行护驾加重市场谨慎情绪
路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场情绪谨慎，成交明显缩量。
路透6月26日 - 力拓(RIO.L)证实，兖煤(Yancoal)成为其在澳洲的动力煤资产优先买家，这主要考虑到交易完成的可能性很高并且兖煤提高收购价至26.9亿美元。
力拓执行长称，对于我们的澳洲动力煤资产，兖煤提高后的收购价给股东带来了颇具吸引力的价值。
兖煤澳大利亚(YANCOAL)的最新报价，包括其母公司兖矿集团提供的上调后的分手费，从1亿美元上调至2.25亿美元。
力拓执行长称：“鉴于兖煤澳大利亚的有力提案具有更强的确定性，我认为这符合我们股东的最佳利益。”
董事会对两项最新报价进行了考虑，向股东推荐了兖煤澳大利亚改进后的报价。(完)
(编译 孙国玉/侯雪苹；审校 高琦/于春红)
路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场情绪谨慎，成交明显缩量。
路透北京6月28日 - 中国金融期货交易所周三表示，根据新的金融期货投资者适当性制度实施办法，将对投资者申请开户时资金验证时限做出调整，并明确期货公司会员应落实适当性制度执行统一的综合评估、多级审核等要求。
路透北京6月28日 - 中国国家发展改革委和商务部周三发布《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，与2015年版相比，减少30条限制性措施，鼓励类条目数量则基本不变，继续鼓励外资投向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域；并将于7月28日起正式施行。