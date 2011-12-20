兖州煤业洽购澳洲Gloucester--消息

* 兖煤可能利用Gloucester达成在澳洲上市的条件

* 兖煤、Gloucester两者资产位置邻近

* Gloucester股价今年大跌,目前市值14亿美元

* Gloucester要求暂时停牌,等候可能的并购

路透墨尔本12月20日电---根据三位熟悉交易的人士在周二表示,中资企业兖煤澳大利亚公司(Yancoal Australia)正在洽谈并购Gloucester CoalGCL.AX,以组建澳洲最大的煤业公司.目前Gloucester的市值为14亿美元.

Gloucester证实正在洽谈一起可能的并购,但未指明洽购方.该公司并要求股票暂停交易两天,等待发布有关交易案的声明.

兖煤正寻求并购Gloucester,以结合两家位於新南威尔斯和昆士兰省互相邻近的资产,并冀望藉此项并购作为兖煤在澳洲上市的一条捷径.

"他们是朝着并购的方向.说不定可以一石两鸟,"Patersons Securities分析师Andrew Harrington说,他估计Gloucester的价值为19亿澳元.

近来澳洲已有一系列煤炭并购案浮出水面,矿商希望从强劲的亚洲需求中获益,尤其希望从主要消费国中国受益.

兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)旗下兖煤澳大利亚公司需要在2012年前将至少30%的澳洲业务在当地市场上市,这是2009年以33亿澳元收购Felix Resources的条件.

若能成功收购Gloucester,兖煤将不必在动荡市况下冒险进行首次公开发行(IPO)就获得上市.由於担心全球经济下滑,煤炭股的下跌尤其惨重.

Gloucester股价今年迄今挫跌42%至7.03澳元,在澳洲200家大型公司股票中属於表现最差的30家之一.

**卖方愿卖?**

这宗交易的关键在持有Gloucester的64%股份的来宝集团(NOBG.SI).该集团总部设在香港,以前就有买入较小矿商,为其项目提供资金,然後再卖出的经历.

熟悉谈判的消息人士淡化对Gloucester出价可能高达20亿澳元的报导.

来宝集团去年曾寻求将所持Gloucester股份出售给Macarthur Coal,随後美国主要煤矿商博地能源(Peabody Energy)BTU.N以近50亿美元收购了Macarthur.来宝集团对兖煤接洽Gloucester未予置评.

瑞银和花旗担任兖煤顾问.Lazard担任Gloucester顾问.

洽购Gloucester的举动意味着,兖煤可能将不会出价收购另一家待售的澳洲煤矿商New Hope Coal(NHC.AX).(完)

--编译 李婷仪/王翔琼/杜明霞;审校 徐文焰/郑茵

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