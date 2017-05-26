兖煤澳洲称目前不担心来宝财务状况 收购力拓煤矿无虞

路透悉尼5月26日 - 兖煤澳洲(Yancoal Australia) (YAL.AX)称，“目前阶段”并不担心第二大股东--来宝集团(NOBG.SI)的财务状况，而且公司收购力拓(RIO.AX) (RIO.L)旗下煤矿也并不取决于来自来宝的资金。

兖煤澳洲料将筹集近20亿美元来为收购力拓旗下Coal and Allied提供资金。收购交易估值为24.5亿美元。在这种情况下，来宝将需要出资约2.6亿美元，才能避免其所持兖煤澳洲13%股权遭稀释。

“从兖煤澳洲角度而言，我认为当前阶段无虞，”兖煤澳洲执行长Reinhold Schmidt告诉路透。

“我们有一个独立的董事委员会来研究具体的筹资结构，”Schmidt周五称。

本月新加坡上市的来宝意外公布季度亏损，并警告称未来两年都无法获利，引发股价及债券暴跌。随后，评级机构下调其评级展望。

兖煤澳洲78%股权隶属于兖州煤业，后者则有56%股权归属中国山东省政府。(完)