兖煤澳洲称目前不担心来宝财务状况 收购力拓煤矿无虞

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透悉尼5月26日 - 兖煤澳洲(Yancoal Australia) (YAL.AX)称，“目前阶段”并不担心第二大股东--来宝集团(NOBG.SI)的财务状况，而且公司收购力拓(RIO.AX) (RIO.L)旗下煤矿也并不取决于来自来宝的资金。
兖煤澳洲料将筹集近20亿美元来为收购力拓旗下Coal and Allied提供资金。收购交易估值为24.5亿美元。在这种情况下，来宝将需要出资约2.6亿美元，才能避免其所持兖煤澳洲13%股权遭稀释。
“从兖煤澳洲角度而言，我认为当前阶段无虞，”兖煤澳洲执行长Reinhold Schmidt告诉路透。
“我们有一个独立的董事委员会来研究具体的筹资结构，”Schmidt周五称。
本月新加坡上市的来宝意外公布季度亏损，并警告称未来两年都无法获利，引发股价及债券暴跌。随后，评级机构下调其评级展望。
兖煤澳洲78%股权隶属于兖州煤业，后者则有56%股权归属中国山东省政府。(完)
(编译 刘秀红；审校 汪红英)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。