《杨辉专栏》2012年的信贷规模应放大至8.5-9万亿元

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(作者为路透中文新闻部特邀撰稿人,本文仅代表本人观点)
撰文 杨辉
2011年全年社会融资规模为12.83 万亿元，比上年同期少1.11 万亿元。其中，人民币贷款增加7.47 万亿元，同比少增3901亿元；外币贷款折合人民币增加5712 亿元，同比多增857亿元；委托贷款增加1.30万亿元，同比多增4205亿元；信托贷款增加2013亿元，同比少增1852 亿元；未贴现的银行承兑汇票增加1.03 万亿元，同比少增1.31万亿元；企业债券净融资1.37万亿元，同比多2595 亿元；非金融企业境内股票融资4377亿元，同比少1409亿元。
从2011年的数据变化表明，社会融资总规模已经走过了高点，未来可能呈现稳中有降的趋势。而且从具体构成来看，未来社会融资主要的两个轮子可能是信贷和债券，尤其是信贷，在社会融资规模比重达到了58.3%，同比高1.6 个百分点，地位得到了强化。
除此之外，今年则面临一个新的变化，即外汇占款增速可能大幅放缓，去年10月份以来，新增外汇占款持续为负，11年12月外汇占款减少了1000亿左右。即使未来新增外汇占款可能重新转正，但由於总量较大，外汇占款增速仍将持续放缓，这将降低M3的增速，在8万亿的信贷投放假设下，预计今年M3的增速将回落至11%左右，低於2011年的增速，并成为过去几年增速最低的一年。
因此，综合考虑上述几个渠道，未来需要更多的信贷来“补窟窿”，也意味着经济对信贷的依赖性将更大。
除了分析货币存量和增量变动外，今年还面临货币流动性和周转率下降的挑战。这具体反应在以下三个方面:一是货币乘数持续呈现下降趋势，从过去几年数据来看，货币乘数持续下降，已经从高点的5以上下降到现在的4以下，表明货币周转速度明显减速。货币乘数的 下降意味着要达到相同的货币供应量必须要有更多的基础货币投放，即要有更为宽松的货币政策。
二是M1/M2占比的下降。M1主要是发挥货币的支付职能，而M2－M1部分主要发挥了货币的储蓄功能（居民存款有部分的支付功能），因此该比例的降低表明社会货币总量中，实际起到支付作用的货币增速在减弱，货币处於钝化状态，这也导致了货币乘数的下降。
三是企业活期存款占比下降。当前企业存款增长明显放缓，同时在存款结构中，定期存款占比上升、活期存款大幅下降。这种结构性变化表明企业支付意愿降低，也就意味着企业生产经营意愿下降，这明显是不利於经济增长的。上述变化表明一方面从融资总量角度来看，未来可能处於一个相对较紧的阶段，未来交易能力在减弱；另一方面，货币总量中，具有较强支付能力的货币占比在降低，意味着未来的交易意愿在减弱（这种状况与美国有点相似）。这些变化是我们今年分析流动性时需要重点关注的。
总之，通过上述分析，大致可以形成以下判断：一是在判断流动性时，不能仅仅判断信贷变化。由於其他融资渠道作用降低，信贷在社会融资总规模中的占比上升，信贷增长较快是必然的，而其增长需要弥补其他“缺口”之後才能发挥其增量作用。因此，在其他融资渠道不很畅通的情况下，今年需要较大规模的信贷增长。我们判断8万亿可能是不够的，需要更大规模例如8.5－9万亿的信贷增长。
二是我们在判断政策宽松状况时，不仅要看外汇占款变动情况，而且要看其他融资渠道的变化情况，今年两者可能同时发挥了紧缩效应，因此货币放松力度要求更大，即准备金率下降、信贷增长要求等要高於仅仅根据外汇占款变化的判断。
三是我们不仅要观察货币量变化，而且要看周转变化，即支付意愿的变化。这就希望提升企业和居民部门的支付意愿。这一点除了需要政策宽松外，可能还需要一些深层次改革问题，提升私人部门的信心问题。因此，我们对政策的判断是，早宽松比晚宽松好，尤其是今年上半年房地产仍紧缩调控的过程中，放松银根对冲企业金融力度可能是很好的时机。(完)
(作者就职于中信证券债券交易与销售部)
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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