《杨辉专栏》中国经济中长期保持较快增速并非易事

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 杨辉

尽管中央一直倡导政策的"预调、微调"，但当前的货币条件仍是相对偏紧的，这对稳增长是明显不利的。从这个角度来看，未来货币条件需要进一步宽松，这就包括较为明显的下调准备金率和利率下调(尤其是降低贷款利率)。

不过，货币条件仅仅是经济短期内面临困境的原因，从改革诉求、地缘政治关系、国际金融危机传导等多角度分析，中国经济则面临中长期的不确定性因素。而巨大的不确定性，意味着经济保持较快增速并非易事。

同样，巨大的不确定性，也意味着无论是发达国家还是新兴经济体(包括中国)，很可能会在较长的一段时期保持相对较低的利率环境；巨大的不确定性，同样意味着风险偏好增强尚需时日，避险需求仍可能导致安全资产高溢价的现象持续存在。

从趋势上来看，未来中国货币化过程基本结束，中国经济将从货币化走向金融化的过程。中国经济过去面临的典型性金融现象正在发生趋势性的变化。这些典型性现象包括：一是过度依赖信贷的间接融资结构决定了当前货币增速较快，也形成了非常高的货币化程度；二是双顺差的持续性存在，而且增长较快；三是存贷款期限错配而且矛盾增大。四是有限的市场化程度，导致存款实际利率为负成为一个常态；五是人口结构特征，导致高储蓄率的持续存在；六是国有部门在金融中的垄断优势依然明显。

而随着未来货币增速逐步放缓、利率水平逐步变正、储蓄率逐步下行，需要资本市场的快速发展，尤其是债券市场的发展，为实体经济提供强有力的支持。反之，如果这一过程中，金融市场发展没有预期那麽快，则实体经济发展面临的金融环境可能处於"紧平衡"状态，各部门应该习惯在此背景下选择经济行为。

人口红利的趋势也面临拐点性变化。这两个因素是当前研究者判断经济呈现趋势性下行的重要因素。 如果视角再开阔一些，我们还可能发现，中国正处於历史重要的关口。在充分消化了之前的制度红利、人口红利、国际化红利和货币红利之後，未来经济可能面临巨大的不确定性。

从趋势来看，改革而非政策，将决定未来中国经济的走势。从过去30多年的经验来看，改革是推动经济增长的根本性动力，例如十一届三中全会和80年代的农村承包责任制、国企改革；90年代的小平南巡讲话和90年代初期的市场经济改革；21世纪初期的加入WTO，这些重要举措奠定了随後10年增长的重要基础。

当前，改革已经成为共识，政府也在积极推动相关改革措施。比如，今年央行推动的金融改革，包括利率市场化、汇率改革和人民币国际化，这些措施为未来经济发展奠定了重要条件；政府推进了对垄断部门的改革，放松了民营资本的“准入条件”。此外，收入分配改革、产权保护等改革措施也被寄予厚望。总之，当前处於一个关键的改革时点，改革方向、改革力度将对未来经济增长产生重大影响，能否形成像过去那样具有深远影响的改革措施值得期待。

在此前全球金融危机之前，受益於全球化、美元贬值周期和全球资本流入等因素，新兴经济体发展迅速，并形成了“金砖四国”这样的发展典范。但随後的两轮危机中，新兴经济体都受到了巨大的负向冲击──资本大量外流、汇率的贬值、资产价格的大幅回落以及需求减弱、经济增速大幅回落等。6月11日，标准普尔发布了《印度是否将成为金砖国家第一个堕落天使？》的报告，指出经济增速放缓可能加大印度失去投资级主权债务评级的风险，印度将成为第一个失去这一评级水平的金砖国家。巴西2012年第一季度的增长只有0.2％，而且5月份巴西贷款违约率达到6%，创下2000年有记录以来的历史最高水平。

中国在增长中也面临着诸多深层次问题。当前，不少投资者已经开始担心，危机的传染是否会从中心国家、次中心国家逐步传染到新兴市场国家？这种宿命意味着，在全球化的背景下，如果我们承认外部经济环境对本国发展将产生重要甚至关键性作用，那麽可能没有国家能逃过全球周期性危机。这也意味着，对中国而言，如果我们要摆脱这种宿命，就必须提升内需对经济增长的贡献，减少对全球经济的依赖，同时应加强对金融系统和金融市场的监管，减少资本大幅波动的冲击。

目前也是中美关系的重要关口，在开放经济条件下，地缘政治环境是影响一国经济发展的重要因素。中美关系作为最重要的双边关系，在过去30多年，中美战略关系出现过三次战略合作机遇期：一是1978年12月中美建交和之後的邓小平访美，奠定了80年代第一次战略机遇期；二是90年代克林顿政府时期，尤其是1997年10月江泽民访美，发表了《中美联合公报》，将两国关系定位於“建设性战略夥伴关系”。

但是，整体来看，克林顿执政是中美建交以来关系最复杂多变、跌宕起伏的时期；第三次战略机遇期是“911”之後中美和解的大局下，中美开始了“直率的、建设性的和合作的关系”。

上述三个重要时期与中国快速发展的三个阶段正好契合，也都对随後中国发展尤其是经济增长产生了重要的影响。

2009年奥巴马政府推出“重返亚洲”战略，美国一连串重返亚洲战略的行动，对中国政治、军事、经济、社会的影响也逐步显现，这很可能导致我国过去30年原有发展的生态环境发生重大变化。这种变化，可能意味着中美第三次战略机遇期进入尾声，未来是否有第四次重要机遇期以及如何展开未来的战略合作，值得关注。

总之，从地缘政治的角度来看，未来中国可能面临着与过去30年迥异的外部环境，如果再进一步考虑当前面临的全球危机背景，复杂的外部环境也将对未来的经济增长带来巨大的不确定性。

综上分析，从中长期来看，中国经济可能处於重要的拐点。例如，货币条件变化、人口结构变化、改革诉求、地缘政治变化、国际金融危机传导等不确定性因素集中在较短的时间窗口。这种巨大的不确定性意味经济增长面临更加复杂的环境，而且意味着要寻找新的经济增长动能并非易事。(完)