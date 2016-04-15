扬子新材拟以120亿元收购永达汽车集团 配套融资50亿元

路透上海4月15日 - 中国苏州扬子江新型材料股份有限公司(002652.SZ)周四晚间公告称，拟发行股份收购国内豪华车经销商--上海永达汽车集团，后者估值达120亿元人民币，同时公司还拟增发募集配套资金至多50亿元。

此次收购资产系永达汽车服务控股(3669.HK)旗下业务，永达汽车在作此分拆后，未来将主要从事汽车租赁服务。永达汽车周五公告指出，此次分拆将能够更好的评估分拆业务的价值，为公司提供一个独立融资平台，推动汽车销售及融资租赁业务的发展。

截止周四，永达汽车的总市值仅64.5亿港元。

公告显示，扬子新材还拟将截止去年底的全部资产和负债全部转让给永达投资控股，作价6.129亿元，之后永达投资控股将这部分资产负债转让给扬子新材实际控制人胡卫林；而扬子新材第一大股东勤硕来投资向永达投资控股转让2,680万股，每股12.12元，永达投资以现金支付。

扬子新材将按9.77元/股的价格向永达投资控股发行约12.28亿股股份，并拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，总额不超过50亿元，用于偿还银行贷款、偿还股东借款及汽车融资租赁等项目。

本次交易及配套融资完成后，永达投资控股将成为扬子新材控股股东，持股60.92%，原来的大股东勤硕来投资及胡卫林持股份额减至4.52%和2.91%。

永达投资控股是永达汽车服务控股(3669.HK)全资孙公司。而永达汽车在作此分拆后，将主要从事汽车租赁服务。永达汽车周五公告指出，此次分拆将能够更好的评估分拆业务的价值，为公司提供一个独立融资平台，推动汽车销售及融资租赁业务的发展。

永达汽车集团去年实现净利5.10亿元，假设去年交易完成，扬子新材备考净利将增长11.4倍，每股收益增厚1.5倍至0.33元。此次出让方承诺永达汽车集团2016-2018年三年净利分别不低于8亿元、10亿元和12亿元。

扬子新材自去年10月下旬停牌，筹划重大资产重组，停牌前收报12.12元（除息后为12.07元）。公司将继续停牌，等待深交所审核此次重组及增发股份方案。（完）