建设长江经济带示范开发区 试行负面清单管理--中国发改委

路透北京6月30日 - 中国国家发展改革委周二发布通知表示，将建设长江经济带国家级转型升级示范开发区，试行负面清单管理模式和商事改革，加快上海自贸区27项改革措施的复制、推广和落地；并利用沿海、沿江岸线资源，重点发展现代服务业、先进制造业和战略性新兴产业。

刊登在发改委网站的公告称，为引导长江经济带产业转型升级和分工协作，将依托长江经济带现有合规设立的国家级、省级开发区，规划建设示范开发区；并在示范区内推进投资、贸易、金融、综合监管等领域制度创新，建立与国际投资、贸易通行规则相衔接的基本制度框架。

“长江下游经济发达省份，对接国际分工要求和可能，利用沿海、沿江岸线资源，重点发展现代服务业、先进制造业和战略性新兴产业。”发改委称。

通知指出，长江中、上游省市按“一带一路”、向西开放等战略的要求，与东部开发区建立协同跨区域联动机制和合作联盟；选择建设示范开发区，引导企业向示范区集聚，促进人口归流、本地就业和经济社会协调发展。

通知表示，要引导产业和城市同步融合发展，以依托示范开发区为主，提高工业集中度、产业集聚度，突出主导产业特色；选择建设示范开发区，吸引人才回归。

在组织实施上，发改委指出，长江经济带各省（直辖市）发展改革委对本省（直辖市）内的国家级、省级开发区进行初审并推荐二至三家，报送国家发改委；今后将对示范开发区实行动态管理，每年进行复核，对不合格的撤销称号。

此前，发改委发布了长江经济带综合立体交通走廊建设中央预算内投资安排工作方案，支持范围为推动长江经济带发展的重大交通建设项目以及弥补发展短板的长江干支线港口“最后一公里”集疏运建设项目和长江经济带的全国性综合交通枢纽建设项目等。（完）

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(发稿 李贺；审校 杨淑祯)

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