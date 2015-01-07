烟台鹏晖铜业因耗尽现金而被迫停产--消息人士

记者 任玉兰

路透香港1月7日 - 三位消息人士周三表示，位于中国山东省的烟台鹏晖铜业有限公司因用尽现金，已经从12月开始停产。该公司是一家中等规模的铜冶炼企业。

自从青岛港金融融资丑闻在2014年6月曝光后，中国银行业者已经减少了对山东省内金属企业的放贷。

在过去六个月里，银行减少放贷导致许多小型精炼铜进口商被挤出市场，令中国买家在国际市场上的购铜量下降。

鹏晖铜业除了开展年产约10万吨精炼铜的冶炼业务，还经营一个进口精炼铜和铜精矿的交易部门。

消息人士称，2014年下半年信贷政策的收紧已经让该公司受创，此外由于公司在期货市场上押注铜价反弹，但实际铜价却走低，公司亦蒙受损失。

一位了解该公司经营情况的消息人士透露，鹏晖铜业计划2015年第一季恢复生产。由于未获准接受媒体采访，该消息人士要求匿名。

路透记者致电鹏晖铜业，但电话没有应答。

中国最大综合性铜生产商--江西铜业(0358.HK)(600362.SS)的母公司持有鹏晖铜业5%的股份。

两家公司计划在烟台共同建设一个年产18万吨的铜冶炼厂，该计划2014年1月已经获得中央相关部门批准。

该消息人士称，停产前，鹏晖铜业每年生产大约10万吨精炼铜，工厂的生产能力为每年12万吨。

根据2014年11月的官方精炼铜生产数据，每年10万吨的产量相当于中国年产量的1%。

一位了解鹏晖铜业期货交易的消息人士称，该公司2014年多数时间在上海期货交易所建有期铜多仓。

去年沪铜期货主力合约下跌6%，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约下跌14%。(完)

(编译 高琦/李春喜 审校 白云)

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