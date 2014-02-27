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时事要闻 | 2014年 2月 28日 星期五 07:29 BJT

亚努科维奇被罢黜后将首度露面 并举行记者会-俄新社

路透莫斯科2月27日 - 俄新社援引知情人士报道称，被罢黜的乌克兰前总统亚努科维奇计划于周五1300GMT在俄罗斯南部城市罗斯托夫举行记者会。

自亚努科维奇上周六逃离乌克兰首都基辅后，外界一直未能获得任何有关他行踪的消息。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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