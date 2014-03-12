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路透中文国际短讯 | 2014年 3月 12日 星期三 14:07 BJT

亚努科维奇在俄露面 宣称仍是乌克兰合法总统

亚努科维奇周二坚持称，他仍是乌克兰的合法总统和军队总司令，并呼吁武装部队抵制他的政敌下达的命令。亚努科维奇称推翻他政府的是“极端民族主义和新法西斯主义团伙”，并抨击西方国家支持这些势力。他表示，定于5月25日举行的总统大选是非法的，称“一旦条件允许”，他将尽快返回基辅。图为2014年3月11日亚努科维奇在俄罗斯出席新闻发布会。路透
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