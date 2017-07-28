兖州煤业子公司兖煤澳洲拟与嘉能可合资运营HVO煤矿资产

路透上海7月28日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周四晚公告，子公司兖煤澳洲将向嘉能可(GLEN.L)转让HVO(Hunter Valley Operations)部分权益，双方最终持股比例分别为51%和49%，共同对HVO相关煤矿资产进行管理。

兖煤澳洲今年对力拓矿业集团(RIO.AX)(RIO.L)持有的联合煤炭工业有限公司(C&A)100%股权发起收购，作价24.5亿美元，兖煤澳洲借此将成为澳洲最大的动力煤和半软焦煤生产商之一，预计交易于第三季度左右完成。此前嘉能可曾提高对联合煤炭的收购价，但并未达成交易。

联合煤炭目前持有HVO公司67.6%权益。公告显示，兖煤澳洲与嘉能可已签署协议，联合煤炭下属企业将向嘉能可指定企业转让HVO公司16.6%权益，以4.29亿美元和承担部分特许使用权费为交易对价。嘉能可还将寻求直接收购三菱拥有的HVO公司32.4%权益，使其合计权益提升至49%。

除上述现金对价外，嘉能可还将承担兖煤澳洲就收购交易应向力拓支付的非或然特许使用权费金额(2.4亿美元)的27.9%，以及HVO合资公司或然特许使用权费的49%。

兖州煤业称，交易完成后，双方通过委派代表组成的合资企业管理委员会共同控制该公司，并任命独立管理团队对HVO相关煤矿资产进行管理；兖煤澳洲和嘉能可将分别负责在不同市场上销售HVO合资企业的煤炭产品。

同时，嘉能可同意支持兖煤澳洲为收购联合煤炭进行的配股融资，并将在授权配股的未认购额度中认购最高3亿美元股份。

兖州煤业A股周四收报13.22元人民币，过去一个月累计上涨7.5%。（完）

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