兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元

今年以来香港一手私人住宅注册金额已突破千亿港元--美联物业
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团(RIO.AX)(RIO.L)子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
兖州煤业指出，在公司股本和净资产均增加的前提下，若2017年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。
兖州煤业并称，本次募投项目总投资额为23.5亿或24.5亿美元，最终金额取决于兖煤澳洲选择的具体支付方式。截至披露日支付方式及最终交易对价尚未确定；本次非公开募资净额将不超过上述项目资金需求量。若实际募集资金不能满足上述全部项目的投资需求，资金缺口将由公司自筹解决。
资料显示，联合煤炭拥有并运营三个大规模、多煤层、露天开采的煤炭项目，分别是拥有67.6%权益的猎人谷运营煤矿、拥有80%权益的Mount Thorley煤矿及拥有55.6%权益的 Warkworth 煤矿。此外，联合煤炭还拥有PWCS 36.5%的权益。
兖州煤业A股周五收报11.40元，过去一个月上涨5.36%。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
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