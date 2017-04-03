兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏

路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周一称，收购力拓(RIO.AX)子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。

今年初兖煤宣布通过子公司兖煤澳洲以23.5亿或24.5亿美元收购联合煤炭100%股权，将助兖煤成为澳洲最大的动力煤和半软焦煤生产商之一，预计交易于第三季度左右完成。

兖煤董事兼总经理吴向前在记者会上表示，收购交易在中国国内审批进展相对顺利，在国外的审批尽管有点问题但仍往前推进。

他说，“兖煤澳洲将加大内部监控力度，争取今年的财务状况明显好转，在不久将来特别是收购了力拓的业务之后，就能够达到盈亏平衡，逐步转为盈利。”

他并指出，收购联合煤炭有助公司提升于亚太区的市场地位，鉴于韩国、台湾、泰国等市场需求稳中有升，而印尼、越南等大出口商又限制国内煤炭出口，因此认为收购整合以后，还有很大的市场拓展空间。

兖煤的年报显示，兖煤澳洲于2016年度净亏损10.9亿元人民币，同期兖煤录得净利16.49亿元，按年增长9倍。

该公司此前还公布，拟向不超过10名特定对象非公开发行合计不超过6.47亿股股份，募资不超70亿元人民币，用于兖煤澳洲收购联合煤炭。

对于煤价走势，吴向前称，预计中国会适当调控，只要二季度煤炭保持稳定，总体今年应在中高位上震荡徘徊，略有上升。

他并称，公司今年将大力压缩成本费用，预计经营销售成本同口径不会高于2016年的水平，同时会因应可持续发展适当增加对技术装备、安全生产等的投入。

兖煤今年的资本支出预算为77.2亿元，主要项目包括鄂尔多斯能化甲醇二期项目建设、昊盛煤业石拉乌素煤矿以及兖煤莫拉本煤矿。

香港时间14:27，兖煤H股升5.46%，报6.37港元。（完）