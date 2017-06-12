兖煤称以24.5亿美元收购力拓旗下资产的交易在中国获批

路透香港6月11日 - 中国兖州煤业(1171.HK)周日在一份证交所文件中称，中国监管机构已批准该公司以24.5亿美元收购力拓(RIO.L)旗下澳洲Coal & Allied Industries。该公司周五确认嘉能可也竞购该资产。