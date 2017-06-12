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中国财经 | 2017年 6月 12日 星期一 10:36 BJT

兖煤称以24.5亿美元收购力拓旗下资产的交易在中国获批

路透香港6月11日 - 中国兖州煤业(1171.HK)周日在一份证交所文件中称，中国监管机构已批准该公司以24.5亿美元收购力拓(RIO.L)旗下澳洲Coal & Allied Industries。该公司周五确认嘉能可也竞购该资产。

兖煤称，该交易已获得中国发改委和商务部反垄断机构的批准。

力拓1月表示，以24.5亿美元将旗下Coal & Allied Industries权益出售给兖煤控股子公司兖煤澳大利亚(Yancoal Australia)。

该交易除了获得中国监管机构批准以外，还获得澳洲外资投资审核局(FIRB)和韩国公平交易委员会的准许。(完)

(编译 李爽 审校 李婷仪)
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