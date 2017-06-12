兖煤称以24.5亿美元收购力拓旗下资产的交易在中国获批

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港6月11日 - 中国兖州煤业(1171.HK)周日在一份证交所文件中称，中国监管机构已批准该公司以24.5亿美元收购力拓(RIO.L)旗下澳洲Coal & Allied Industries。该公司周五确认嘉能可也竞购该资产。
兖煤称，该交易已获得中国发改委和商务部反垄断机构的批准。
力拓1月表示，以24.5亿美元将旗下Coal & Allied Industries权益出售给兖煤控股子公司兖煤澳大利亚(Yancoal Australia)。
该交易除了获得中国监管机构批准以外，还获得澳洲外资投资审核局(FIRB)和韩国公平交易委员会的准许。(完)
(编译 李爽 审校 李婷仪)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。