兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升

路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。

据公告，该公司于1-3月净利料按年增加580-600%，至约16.8-17.3亿元人民币；上年同期则为2.475亿元。

兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。

该公司2016年录得净利16.49亿元，按年增长9倍，主要得益于煤价回升。兖煤董事兼总经理吴向前月初在记者会上表示，预计中国会适当调控煤价走势，只要二季度保持稳定，总体今年应在中高位上震荡徘徊，略有上升。

兖煤H股今天收跌3.25%，报6.85港元；A股亦跌2.68%，报11.24元。（完）

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