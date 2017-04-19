兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
据公告，该公司于1-3月净利料按年增加580-600%，至约16.8-17.3亿元人民币；上年同期则为2.475亿元。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
该公司2016年录得净利16.49亿元，按年增长9倍，主要得益于煤价回升。兖煤董事兼总经理吴向前月初在记者会上表示，预计中国会适当调控煤价走势，只要二季度保持稳定，总体今年应在中高位上震荡徘徊，略有上升。
兖煤H股今天收跌3.25%，报6.85港元；A股亦跌2.68%，报11.24元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。