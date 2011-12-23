兖州煤业将购澳洲Gloucester Coal

中国兖州煤业股份有限公司周四表示，计划将其澳洲子公司与Gloucester Coal合并，交易价值7亿澳元，这将组建澳洲最大上市煤业公司之一。兖州煤业购Gloucester还是中资公司大举买进澳洲自然资源资产的又一案例。Gloucester将与兖煤澳大利亚公司合并，新公司成立後，兖州煤业将持有其77%的股份。路透