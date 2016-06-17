兖州煤业拟定增A股募资至多60亿元 并投资多个金融项目

路透上海6月17日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)周四晚间公告称，拟定向增发A股募资至多60亿元人民币，用于收购及增资金融租赁公司；公司还拟投资多个金融类项目，包括参与发起金融租赁公司、发起组建基金管理公司等。

公告显示，该公司拟增发不超过5.38亿A股，增发价格不低于公告前20个交易日均价的90%。募资投向包括：以18亿元收购久泰能源内蒙古公司52%股权、向中垠融资租赁公司增资24亿元及偿还银行贷款。

兖州煤业指出，随着煤炭价格长期在低位徘徊及国内去产能去库存改革的启动，预计未来煤炭行业发展将不容乐观。公司将采取更加灵活有效的经营策略，通过创新商业模式、优化产业布局等方式，发挥不同业务板块的协同作用。

收购久泰能源股权，有助于扩大公司在陕蒙地区的煤炭及煤液化煤气化产业集群规模，有助于消化公司部分煤炭产能；增资中垠租赁有助于促进产融结合，并协助公司技术装备升级、提高资本运营收益。

兖州煤业还计划与中国中车(601766.SS)(1766.HK)及其母公司中国中车集团、中国国储能源化工集团和天津信托公司一起发起设立中车金融租赁公司，注册资本拟定为30亿元，中国中车及中车集团分别出资12.3亿元和2.7亿元，占股分别为41%和9%，兖州煤业出资7.5亿元，占股25%。

兖州煤业还拟与中国交建(601800.SS)(1800.HK)、徐工机械(000425.SZ)共同发起设立中交龙成基金管理公司，后者注册资本2亿元，其中中国交建出资9,800万元，占股49%；兖州煤业和徐工机械分别出资6,000万元和4,200万元，占股30%和21%。

此外，该公司还拟向端信投资控股（北京）公司增资不超过25亿元，随后由端信投资作为普通合伙人出资不超过25亿元，向外部机构募集有限合伙人，发起设立有限合伙基金，总规模不超过120亿元。

兖州煤业A股周四收报8.84元，过去一个月仅微跌0.1%。（完）