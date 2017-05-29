中国曜为资本计划成立首支美元基金 瞄准海外体育资产

路透香港5月29日 - 由前篮球超级巨星姚明和其他四位资深投资人士发起的曜为资本称，计划成立首支美元基金，规模为2.5亿美元，投资于与中国市场相关的海外体育资产。

曜为资本联合发起人兼CEO韩大为周五晚间接受路透专访时表示，公司正在与潜在国际投资者就该基金事宜进行商洽，其中包括大学捐赠基金和私人财富管理者，并表示计划在本年度推出这支基金。

韩大为称，中国收紧资本管控令其进行海外交易的难度加大,曜为资本决定成立一支美元基金。韩大为曾担任中国万达投资的首席投资官。

“我们很多标的是在海外。那么去年年底以来，政府比较从严‘资本出境’，我们确实有很多困难”，韩大为说，他指的是购买外汇并将资金转出中国的审批手续冗长。

“毫无疑问，我们搞一个美元基金，可以让我们的海外投资更便利一些”，他表示。

曜为资本去年初设立，是中国首批专注于体育产业的私募股权投资基金之一。韩大为表示，该基金将专注于体育相关产品，比如体育医药、游戏和体育IP版权，并称将在欧洲和美国以及国内投资。

“我们不会随意为了投海外而投海外。我们投海外，一定带有China angle.它得能和中国的市场相结合”，韩大为称。

中国正在大力发展国内体育产业，计划到2025年将其打造成一个5万亿元人民币(7,300亿美元)的市场。2015年该市场的规模是1.7万亿元人民币。

韩大为表示，凭借政府扶持性政策的帮助，以及消费者对于休闲体育相关产品的需求不断增长，他预计中国体育市场未来10年的复合年增长率将达20%左右。

曜为资本去年为其首个基金筹资20亿元人民币。投资者包括科技巨擘腾讯控股(0700.HK)和投行中国国际金融有限公司(CICC)(3908.HK)。

曜为资本已在本国和海外进行了六项投资，其中包括总部位于新加坡的跆拳道赛事组织者Glory Sports International，以及加拿大营养品生产商Iovate Health Sciences International。

韩大为称，曜为资本计划未来两年进行首个人民币基金的全面投资，主要侧重于增长阶段的投资机会。

在曜为资本以外，万达在该领域牵头了几项中国投资，其中包括收购西班牙足球俱乐部马德里竞技队的20%权益，并成为国际足联(FIFA)的首个中国合作企业。(完)