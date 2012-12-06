版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 12月 6日 星期四 14:18 BJT

姚明参加慈善活动 客串经纪人做成10笔交易

姚明周三参加慈善活动并客串经纪人，与银行交易员谈生意。据现场人士称，姚明的客串还不错，在货币、债券、衍生品、外汇等各个台子均有成交，差不多做了10笔交易。该活动当日全部交易佣金收入将通过姚基金资助希望小学项目。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐