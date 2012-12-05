姚明参加国际货币经纪公司慈善日活动 客串经纪人做成10笔交易

路透上海12月5日电---"喂,我是姚明,你要的这笔交易可以成交."--别怀疑,这正是前着名篮球运动员、姚基金发起人姚明以上海国际货币经纪公司经纪人的身份,与银行交易员谈生意,他还不忘戏称自己是"零时工".

上海国际货币经纪公司周三举行了2012年度慈善日活动,这是该公司成立五年来的传统活动,于每年12月的第二个星期三举办,而活动当日全部交易佣金收入捐赠慈善机构用於亟需帮助的慈善项目.截至2011年度,公司累计捐款达人民币230万元人民币.

姚明则以特邀嘉宾的身份,参加了这一活动.

"姚明的客串还不错,在货币、债券、衍生品、外汇等各个台子都有成交,差不多做了有10笔交易."据现场人士称,"交易员们都很欢乐,high到不行."

而接到姚明电话的交易员则表现不一,有的还能调侃几句,有的则被同事们批评不善言谈,实在太怯场了.

近300名来自银行间各机构客户代表出席了这一活动,本次则共募得善款105万元,所有善款将通过姚基金资助希望小学项目,促进贫困地区青少年的健康发展.

上海国际货币经纪有限责任公司是由中国外汇交易中心与全球最大的交易间经纪商英国毅联汇业集团IAP.L在上海设立的合资公司,主要为国内银行间人民币市场、外汇市场、债券市场及货币市场成员提供经纪服务.(完)

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