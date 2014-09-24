挪威Yara及美国CF商谈合并 或缔造全球性化肥生产企业

路透奥斯陆9月23日 - 挪威的Yara (YAR.OL)和总部位于芝加哥的CF Industries (CF.N)正在磋商对等合并，这将缔造一家规模达275亿美元的全球性化肥生产企业，在供应过剩且高度分散的市场中与全球最大化肥生产企业Potash Corp (POT.TO)展开竞争。

这笔交易将使Yara在美国拥有大型生产部门；由于美国天然气价格便宜，因此成本更低。而Yara在全球150个国家的生产资产及良好的分销网络，将使CF Industries足迹遍布全球。Yara是全球最大硝酸盐肥料生产商。

两家企业市值合计为275亿美元，几乎与加拿大Potash Corp等量齐观，后者是全球最大化肥生产企业，市值为289亿美元。

这两家公司在另外的文件中称，磋商处于初步阶段，不一定进行交易。

Yara表示，由于磋商的信息有可能泄露，因此其被迫公开，该公司希望磋商很快结束磋商，但表示近期不会有结果。

Yara股价周二盘初大涨近9%，1330GMT上涨6%，市值为144亿美元。CF盘初上涨3.5%，带动其市值来到132亿美元。

“初步看来，我们认为若能推动交易将对Yara有利，”摩根大通在一份报告中表示。“若达成交易，将可使得该公司主要成本来源从欧洲转移至他处，目前欧洲仍是全球生产成本最高的地区之一。”

“例如Yara可以整合其美国出口/营销业务，同时还可以向北美拓展硝基肥业务，”报告提到。

两家公司2010年时为了争取美国竞争对手Terra Industries控制权而展开激战，最后由CF以47亿美元出价胜出。这起交易也让Yara和CF在英国经营GrowHow合资事业，股权各占一半。

分析师表示，监管疑虑不大，因CF着重美国市场，而Yara的美国业务不大。CF主力为生产性资产，而Yara则是在下游方面的实力较强，并经营一个人人称羡的分销网络。

在完成交易后，CF可以取得全球分销网络，Yara则将受惠于低成本的美国天然气；天然气为合成氨的主要原料，而合成氨又是农业硝基肥料的原料。

全球化肥利润率一直承压，主因中国生产过剩，国际化肥工业协会(International Fertilizer Industry Association)预期至少到2018年全球产量增幅将远超过需求增速。

该协会预期氮肥在2014-2018年期间的产出增长速度是需求增速的近两倍，导致市场供给过剩，2018年时过剩量可能相当于全球产出的9%。(完)

(编译/审校 于春红/张明钧)

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