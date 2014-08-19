“伊斯兰国”武装宣称要血洗美国

“伊斯兰国”武装在伊拉克攻城掠地，称若该武装遭美国攻击，将“随处”袭击美国人。该武装发布的视频中用英语宣称“我们将血洗你们”。“伊斯兰国”武装迫使数以万计的雅兹迪族和基督徒逃离，对伊拉克政府及其西方盟国敲响了警钟。“伊斯兰国”迄今为止侧重于在伊拉克和叙利亚攻城掠地，而非对西方目标发起大规模攻击。图为逃难的雅兹迪族。路透