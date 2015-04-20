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时事要闻 | 2015年 4月 20日 星期一 17:09 BJT

也门首都一处飞毛腿导弹基地遭空袭 引发巨大爆炸--居民

路透沙那4月20日 - 当地居民表示，也门首都萨那的一处飞毛腿导弹基地遭到空袭，造成巨大爆炸，房屋玻璃粉碎。居民称这是逾三周空袭以来的最大一次爆炸。

目前尚未有关于爆炸伤亡情况的最新消息，这起爆炸导致烟雾冲天。

沙特阿拉伯与逊尼派阿拉伯国家联手，对也门地区与伊朗结盟的胡塞叛军组织发动空袭。(完)

(编译 陈宗琦；审校 高琦)

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