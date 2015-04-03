中国协助外国公民撤离也门

路透北京4月3日（记者 Megha Rajagopalan/Ben Blanchard） - 中国外交部周四晚间在网站上发布声明称，中国海军临沂舰搭载225名在也门的10个国家公民离开也门亚丁港驶往吉布提。这是中国军方首次在国际危机中帮助其他国家撤离公民。

声明指出，巴基斯坦、埃塞俄比亚、新加坡、意大利、德国、波兰、爱尔兰、英国、加拿大和也门等国政府请求中国提供帮助。外交部发言人称，这是中国首次在危险地区帮助外国公民撤离。

熟悉情况的外交消息人士称，这非常危险，战斗离中国军舰不远。“中国军舰在合适的时间抵达了正确的地点。”

中国中央电视台周五报导称，被撤离的侨民抵达吉布提，他们大多为巴基斯坦公民。

“我们非常感谢中国政府将我们和学生一起撤离，”一名女子对央视说道。

央视的画面显示，年轻的孩子挥舞着中国国旗走下军舰，还有孩子亲吻一名水兵面颊。

复旦大学国际关系教授沈丁立表示，协助撤离外国侨民有助于提升中国在国内外的形象。

“如果我们有能力帮别人却不施以援手必定有损形象，现在我们的表现非常棒。”沈丁立说道。

此前，中国已经将571名中国公民全部安全撤离也门，并协助八名为中国企业工作的外国公民撤离。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。