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时事要闻 | 2015年 6月 10日 星期三 13:58 BJT

中国再次呼吁也门有关各方尽快停火 通过对话寻求政治解决方案

路透北京6月10日 - 中国外交部周三称，中国驻也门大使田琦表示，中国对也门局势恶化感到担忧，希望有关各方尽快停火，通过对话寻求政治解决方案。

“中国对也门局势持续动荡，人道主义危机日益严峻感到担忧，”田琦在与联合国秘书长也门问题特使艾哈迈德举行电话会议时说道。

田琦还指出，中国希望有关各方尽快停火，切实落实联合国安理会相关决议，寻求政治解决方案。

田琦表示，中方愿帮助也门早日恢复稳定和正常合法秩序。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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