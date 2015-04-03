中国协助外国公民撤离也门

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月3日（记者 Megha Rajagopalan/Ben Blanchard） - 中国外交部周四晚间在网站上发布声明称，中国海军临沂舰搭载225名在也门的10个国家公民离开也门亚丁港驶往吉布提。这是中国军方首次在国际危机中帮助其他国家撤离公民。
声明指出，巴基斯坦、埃塞俄比亚、新加坡、意大利、德国、波兰、爱尔兰、英国、加拿大和也门等国政府请求中国提供帮助。外交部发言人称，这是中国首次在危险地区帮助外国公民撤离。
熟悉情况的外交消息人士称，这非常危险，战斗离中国军舰不远。“中国军舰在合适的时间抵达了正确的地点。”
中国中央电视台周五报导称，被撤离的侨民抵达吉布提，他们大多为巴基斯坦公民。
“我们非常感谢中国政府将我们和学生一起撤离，”一名女子对央视说道。
央视的画面显示，年轻的孩子挥舞着中国国旗走下军舰，还有孩子亲吻一名水兵面颊。
复旦大学国际关系教授沈丁立表示，协助撤离外国侨民有助于提升中国在国内外的形象。
“如果我们有能力帮别人却不施以援手必定有损形象，现在我们的表现非常棒。”沈丁立说道。
此前，中国已经将571名中国公民全部安全撤离也门，并协助八名为中国企业工作的外国公民撤离。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
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