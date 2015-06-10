中国再次呼吁也门有关各方尽快停火 通过对话寻求政治解决方案

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月10日 - 中国外交部周三称，中国驻也门大使田琦表示，中国对也门局势恶化感到担忧，希望有关各方尽快停火，通过对话寻求政治解决方案。
“中国对也门局势持续动荡，人道主义危机日益严峻感到担忧，”田琦在与联合国秘书长也门问题特使艾哈迈德举行电话会议时说道。
田琦还指出，中国希望有关各方尽快停火，切实落实联合国安理会相关决议，寻求政治解决方案。
田琦表示，中方愿帮助也门早日恢复稳定和正常合法秩序。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。