也门总统称胡塞武装是“伊朗的傀儡”

路透埃及沙姆沙伊赫3月28日 - 也门总统哈迪周六在埃及举行的阿拉伯国家联盟峰会上称，什叶派胡塞武装是“伊朗的傀儡”。

“我对伊朗的傀儡说……‘是你们在政治上的不成熟毁掉了也门’，”哈迪在沙姆沙伊赫说道。