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时事要闻 | 2015年 3月 30日 星期一 13:18 BJT

也门总统称胡塞武装是“伊朗的傀儡”

路透埃及沙姆沙伊赫3月28日 - 也门总统哈迪周六在埃及举行的阿拉伯国家联盟峰会上称，什叶派胡塞武装是“伊朗的傀儡”。

“我对伊朗的傀儡说……‘是你们在政治上的不成熟毁掉了也门’，”哈迪在沙姆沙伊赫说道。

一些西方国家和也门官员怀疑伊朗向胡塞武装提供资金和培训，伊朗对此予以否认。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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