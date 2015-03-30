也门总统称胡塞武装是“伊朗的傀儡”

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透埃及沙姆沙伊赫3月28日 - 也门总统哈迪周六在埃及举行的阿拉伯国家联盟峰会上称，什叶派胡塞武装是“伊朗的傀儡”。
“我对伊朗的傀儡说……‘是你们在政治上的不成熟毁掉了也门’，”哈迪在沙姆沙伊赫说道。
一些西方国家和也门官员怀疑伊朗向胡塞武装提供资金和培训，伊朗对此予以否认。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”