沙特及其盟国对也门胡塞武装实施空袭

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透也门萨那/亚丁3月26日（记者 Khaled Abdallah/Sami Aboudi） - 沙特阿拉伯及其阿拉伯盟友周四出动战斗机攻击了也门推翻总统的什叶派穆斯林反政府武装，意在遏制伊朗对也门的影响力。美国没有提供直接的军事支持。
伊朗支持也门的胡塞反政府武装，公开指责沙特等国对胡塞武装的打击，明确表示沙特部署逊尼派联盟针对什叶派敌人将让局势更为复杂，冲突可能激化宗派间的仇恨，引发中东战争。
居民们称，战斗机轰炸了胡塞武装控制的首都萨那主要的机场和附近的Dulaimi空军基地，明显意在削弱胡塞武装的空中力量和发射导弹的能力。
身处萨那的一名路透目击者称，萨那机场附近四五栋房屋被毁。救援人员称，空袭可能导致13人死亡，包括一名从诊所的废墟中找到的医生。
也门危机有发展为大型战争的风险，伊朗支持胡塞武装，海湾的多个逊尼派王国政府支持也门总统哈迪及其逊尼派忠诚者。
“我们将采取一切努力防止也门合法政府倒台，”沙特驻美国大使Adel al-Jubeir在华盛顿的新闻发布会上说道。
亚丁当地一名官员称，忠于哈迪的战士夺回了机场，一天前该机场被胡塞武装的同盟力量控制。机场仍处于关闭状态，航班被取消。
沙特al-Arabiya电视台报导称，沙特动用了100架战斗机执行名为“Storm of Resolve”的任务，阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特、约旦、摩洛哥和苏丹共计出动了超过85架战斗机。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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