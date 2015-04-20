救援机构乐施会谴责沙特在也门的空袭击中其仓库

路透利雅得4月20日 - 国际救援机构乐施会谴责沙特阿拉伯在也门的一次空袭，称空袭在胡塞武装北部据点萨达击中乐施会一个存放人道主义物资的仓库。

沙特在西方的支持下领导逊尼派穆斯林联盟对胡塞武装进行的空袭已持续三周，但因也门人道主义危机扩大而面临越来越多的指责。

“我们向联军共享了办公室和仓库地址的详细信息。仓库里没有任何有军事价值的东西，只有人道主义物资。”乐施会当地负责人Grace Ommer周日在其网站上发布声明称。

沙特尚未对此事发表评论；其军事行动发言人Ahmed Asseri曾表示，选择目标时尽量避免平民伤亡，而胡塞武装往往将武器存在住宅区。

沙特官方媒体上周六报导称，国王萨勒曼宣布沙特向联合国对也门人道主义的救援提供2.74亿美元。沙特上周五拒绝了联合国秘书长潘基文提出的停止空袭呼吁。

沙特领导的空袭开始前，由于也门内战已持续数周，以及沙特等国为防止武器流向胡塞武装进行了海上封锁，救援组织已经对也门介入人道主义援助

外交官们曾指出，危机前也门大多数的食品需求通过海上进口满足。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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