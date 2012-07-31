叶诗文女子200米混合泳冲击第二金

路透伦敦7月30日电---在周一进行的女子200米个人混合泳半决赛上，中国泳坛热门人物叶诗文以第一的成绩晋级决赛，将挑战个人在本届奥运会中的第二枚金牌。

在周六的女子400米个人混合泳比赛中，年仅16岁的叶诗文打破世界纪录并获得金牌。在女子200米混合泳的半决赛上，她依然轻松过关，以2分8秒39的成绩进入决赛。

尽管叶诗文在最後的自由泳部分放慢了速度，但她依然甩开了主要的对手们，叶诗文已经成为该项目最大的夺冠热门。

“我训练得很好，发挥得也很好，并且我还在不断努力，”她如此说道。

在女子200米混合泳半决赛中，叶诗文领先排名第二的考特（Alicia Coutts）将近1.5秒，领先北京奥运会冠军得主赖斯（Stephanie Rice）将近3秒。

“我只是来游完我自己的比赛罢了，”考特如此说道。

“她（叶诗文）今晚也许会游进2分6秒。你根本就猜不到会发生什麽。我只想游完决赛。”

（完）编译：孙舒 发稿：王燕焜

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