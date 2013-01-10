蛇年展望：新一届政府登场 中国货币政策将“稳”中趋“松”

记者 谢衡

路透北京1月10日 - 新一届政府上任,新型城镇化的加速推进,都意味着今年的货币政策与去年有着不同的呈现方式:虽同为"稳健的货币政策",但"稳"中偏"松"是今年的主基调.

业内分析人士预测,由于社会融资总规模已替代广义货币供应量(M2)成为衡量社会流动性的指标,在中央经济工作会议已确定要增加社会融资规模的前提下,今年的增量将超过2012年;而M2的目标值将设在13.5%左右;新增贷款则为9万亿左右.

"今年新一届政府上任,从各部委包括央行,到地方政府,理解新一届政府的意图都需要有个过程.我认为,在这个过程中,央行货币政策的执行会宁可松一点",金融专家赵庆明说.

大力推进城镇化是中国新一届政府施政理念的重要内容,国务院副总理李克强多次强调,中国要依靠改革实现没有水分的真正发展,而城镇化是发展最大的潜力.本地媒体近期报导,全国城镇化规划草案已经基本成型,决策部门目前考虑从土地制度改革、住房政策完善、财税体制改革、地方投融资体制改革等六大方面着手,为城镇化提供体制和政策支持.

新一届政府虽然不会刻意追求经济增长速度,而是强调经济增长的质量和效益,但在至少今年上半年通胀压力仍不会明显加大,同时外部需求仍比较疲弱的情况下,稳增长仍应是今年政府工作的首要任务.

"今年最大的因素是换届,所以货币环境会比去年稍微好一些.货币扩张是要保障经济起步初期不要让资金成为掣肘."国信证券宏观分析师周炳林说.

分析人士亦看到,新一届政府强调的是经济转型和调结构,并不希望看到突飞猛进、"多干快上"式的增长.因此货币政策的放松将谨慎适度.

中国经济转型期,包括劳动力在内的各种要素成本都有较强刚性上涨的压力.此时,流动性较快好转就可能加大通胀压力.而新一届政府亦反复强调坚持房地产调控不动摇,基于对资产价格泡沫的担忧,央行亦不可能对货币政策过于放松.

"不会出现2009年的大扩张,因为就算地方政府有扩张热情,央行还是会相对冷静.不会像09年那样自上而下的扩张."周炳林说.

而中国央行行长的新人选,亦将是影响未来货币政策的一个重要因素.央行行长周小川因年龄因素任期将满,在十八大新当选为中央委员的金融界人士中,市场猜测央行行长的候选人包括银监会主席尚福林,中行董事长肖钢,以及证监会主席郭树清.

去年底召开的中央经济工作会议提到,2013年将实施稳健的货币政策.要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本.

至于社会融资总量和M2的具体数字目标,则可能要待央行第四季货币政策执行报告公布时才会明朗.按惯例,央行一般在2月中旬左右公布第四季货币政策报告.

**M2增速存变机**

对于今年13.5%的M2增长目标,分析师们指出,鉴于全年外汇占款规模仍存较大变数,贷款规模则要系于整体经济环境的改善,最终的实现值与目标值可能出现较大差距.

2012年10月、11月中国连续出现外汇占款负增长的意外情况,在全年外贸顺差增幅高居48%的情况下,资本项下的流出已成为影响中国境内流动性的一个可变因素.

"M2我们预计2013年在13.5-14%.但从管理通胀预期考虑,在稳定货供量的前提下,M2增速可能比去年略有下降."招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称.

周四公布的数据显示,2012年末中国M2增速为13.8%.交通银行金融研究中心预计,考虑到贷款余额增速有所下降、外汇占款大幅增加的可能性并不大,因此今年年末M2增速或略超13%.

而影响外汇占款的变量之一则是人民币国际化.尽管目前这一影响还不算太明显,但从2012年的数据来看,今年仍将是一个不断增长的过程.

2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币,较上年的2.08万亿元成长41.3%.

**社会融资规模趋于增加**

中央经济工作会议强调要适当扩大社会融资总规模,基本确定了今年社会融资总量平稳增长的格局.

国泰君安最新发布的研究报告就认为,受融资总量基数扩大的影响,到今年年底融资总量增速或有所下降,但仍能维持在17.5%左右的水平,对应融资总量约为17万亿.

申银万国利率分析师董德志也指出,社会融资规模继续扩大是肯定的.但今年对影子银行规范活动可能会影响信托和银行理财产品转道信贷业务的扩张,不过,债券融资应该能补上.

"我们预计今年社会融资规模的增量会超过2012年,至少达到3.5万亿以上."他称.

2012年的社会融资规模总量增加2.93万亿至15.76万亿.

今年还存另一影响社会融资总量的因素是对地方政府融资平台的清理.去年底,四部委联合发文,进一步对政府平台融资的加入规范,这将会影响此类平台新的债券发行工作.

因此,在清查影子银行、规范融资平台的多项监管重压上,市场对信用债的发行和交易正变得越发谨慎.(完)

(审校 毕晓雯/屈桂娟)

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