昔日同学看叶伦：年少时学术能力已崭露头角

“开弓没有回头箭”：英国首相特雷莎·梅“历史性”正式启动退欧程序
路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路。英国从此走上了一条荆棘丛生的脱欧之路。在这条道路上，欧盟的凝聚力将经受考验，在道路的尽头，等待英国的究竟是怎样的未来，不得而知。
路透纽约10月10日 - 对于几十年前就认识叶伦的人来说，她获提名为美联储主席的消息一点儿也不意外。他们认为，叶伦有能力掌管好美国货币系统。
“我们都觉得她是一个不显山不露水，但智商很高的人。”退休记者Charles Saydah说。他曾和叶伦同在纽约布鲁克林区就读初中和FortHamilton高中。“只有当大家比分数时，她才会成为关注的焦点--她总是能得到最高分。”
美国总统奥巴马周三提名67岁的美联储副主席叶伦为下一届联储主席。现任主席贝南克将在1月31日卸任。
如果参议院批准奥巴马的提议，那么叶伦将成为历史上首位执掌美联储(FED)大权的女性，亦为七国集团(G7)成员国央行中的首位女性最高领导。
尽管在上世纪的50和60年代，纽约多数名校都不招收女学生，但是没有人会质疑叶伦未来将在学术上取得的成就。“叶伦和那些Stuyvesant(高中)的学生不相上下。”Saydah说。“她和那些人同样聪明。”
少年时期的叶伦在许多学科都表现优异，以至于她的朋友们难以确定她日后将在哪个领域取得成就。“她自称是个书呆子，只会一味用功，”Saydah说。
在1963年，叶伦是所在中学校刊的主编，还是致辞的毕业生代表。据纽约时报查到的一份当年的校刊，叶伦写了一篇对自己的访问。她描述了全家去海地、南美、斯堪的纳维亚半岛、德国、爱尔兰、苏格兰、荷兰以及比利时的旅行。她还介绍了自己喜爱的小剧场舞台剧、矿物，以及她学习的一门合约桥牌课。
在彭布罗克学院(Pembroke College)谈及未来的规划时，叶伦写道她决定主修数学、或人类学，或者经济学。
叶伦七年级之后最好的朋友之一Susan Stover Grosart说，她们两个都偏爱古典音乐，她们会利用学生身份免费到纽约的林肯中心听音乐会。
Grosart说，不久之后，叶伦把兴趣收窄到经济学上。
“在学了第一门经济学方面的课程之后，经济学成为她最喜欢的话题，我们在电话上谈的都是经济学，”Grosart说。
现居俄勒冈州波特兰的退休医学教授Rich Rubin，儿时曾与叶伦一起上过九年学。他说以前常去叶伦家，叶伦的母亲会在家集会，给童子军小队做训导员。
当全是男孩的童子军们讨论文学时，叶伦时常在他们边上晃悠。
“那是在都市里，所以我们没到树林里去，而是选择读书，”Rubin称，“我记得她母亲和我们讨论书的内容。显然她们家很有教养。”
Saydah说，叶伦的母亲曾有一次尝试给她那书卷气的女儿介绍朋友，当时叶伦九或十岁，而对方是住在一个街区外的童子军成员。
“在叶伦的妈妈看来，他和她女儿很般配。因为他跟其他爱读漫画书的男孩子不同，他有次完成阅读作业后，走进来提到他在读《金银岛》，”Saydah称。
但这段儿童时期的浪漫史以失败告终。因为最后发现，那个男孩子达不到叶伦的标准。
“后来叶伦的母亲才知道，他读的是《金银岛》的漫画版，”Saydah解释说。
叶伦后来与阿克尔洛夫(George Akerlof)结婚并共事，后者也是富有成就的经济学家，在2001年与他人共同获得诺贝尔奖。完)
(编译 洪曦/朱晓军；审校 屈桂娟/隋芬)
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