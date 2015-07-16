（更正）综述：叶伦在参议院称对提高系统重要性银行的认定标准持开放态度

美联储主席叶伦7月16日在参议院银行和城市事务委员会就货币政策进行年中报告。 REUTERS/Mike Theiler

(更正：因译文有误，内文第五段应为“资产规模超过500亿美元”，，非“资产规模超过500亿欧元”)

路透华盛顿7月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周四表示，她对于提高系统重要性银行的认定门槛持开放态度，并称本月美国银行业在提交所谓“生前遗嘱”计划方面取得了进展。

叶伦这种心照不宣的点头认可对华尔街来说是一个好消息，因为如果她拒绝这些遗嘱计划，代价将会非常高昂。不过叶伦还明确表态，美联储在完成自己的评估后，对于某些“生前遗嘱”计划还是会毫不犹豫地否定。

“我们当然也做好了宣布它们不可信的准备，”叶伦在参议院金融委员会表示。这是她就经济和货币政策问题进行的半年度国会听证会的第二天，也是最后一天。

相比于升息时间，议员们的提问更加侧重于金融行业的监管。其中出现的一个话题是有关于系统重要性金融机构(SIFIs)的认定标准。

2010年多德弗兰克金融改革法案称，美国所有资产规模超过500亿美元的银行都是系统重要性金融机构，理应受到美联储更加严格的监管。

由参议院金融委员会主席谢尔比(Richard Shelby)拟定、并于5月在该委员会获得通过的一项法案建议，对于资产在500亿至5,000亿美元的银行，如果美联储认为他们并不具有系统性风险，那么可以免去SIFI的标签。

共和党参议员Mike Crapo周四提醒叶伦，身兼美联储理事及负责银行业监管的塔鲁洛曾对该委员会表示，他赞成把这一门槛提高至500亿美元以上。

“因此，就像塔鲁洛一样，我将对略为提高该门槛持开放态度，”叶伦表示。她补充称，如果调整SIFI门槛，那么美联储保持对系统重要性银行的认定至关重要。

参议员们对叶伦的提问主要侧重美联储作为银行业最高监管者的角色上。而周三在众议院金融服务委员会作证时，提问则集中于美联储的透明度和国会监管方面。

叶伦在参众两院开始作证时的讲话相同，称就业市场好转以及经济愈发强劲使得美联储有可能今年晚些时候升息，不过仍面临一些阻力。

她补充道，美联储有关加息时间的决定仍将取决于数据。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 李婷仪)

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