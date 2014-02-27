叶伦称国会应考虑立法监管比特币

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透华盛顿2月27日 -美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周四表示，美国国会应考虑比特币等虚拟货币的监管立法选项。
周二位于日本的比特币交易平台Mt.Gox关闭，使客户无法提取其电子账户中的比特币存款。专家警告称，客户找回其存款的手段不多。
叶伦在参议院金融委员会作证时表示，“美联储对比特币没有管辖权，但我认为，国会对何为虚拟货币的正确法律构架提出疑问肯定是适合的。”
一位日本金融监管机构的官员周四稍早曾表示，对比特币的监管应该是全球性的。(完)
(编译 母红; 审校)
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路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。