亚股上扬且英镑持稳 等待叶伦证词陈述及英国公投

* 美股上扬，因民调显示“留欧”阵营领先

* 在周四英国公投之前，投资者关注叶伦证词陈述

* 原油期货回吐一部分隔夜较大涨幅

路透东京6月21日 - 亚洲股市周二上扬，谨慎延续因英国留欧预期升温触发的涨势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%。

周四英国将举行脱欧公投，而且美联储主席叶伦周二稍晚将在美国国会进行为期两天的证词陈述，在此之前投资者保持警戒，届时她的证词或许会透露出美国下次升息时间的线索。

“由于英国公投以及叶伦的国会听证会近在眼前，各市场都提高警觉，”Tyton Capital Advisors联席总经理Andrew Meredith说。

博彩商的赔率也显示留欧阵营支持率获得动能，博彩交易所必发(Betfair)的赔率暗示，公投结果为留欧的机率是72%，高于上周五的60-67%。

周末期间公布的两项最新民调显示留欧支持率领先，扭转最近脱欧阵营领先的局面，提振全球股市及英镑在周一大涨。

IG驻墨尔本的首席市场策略师Chris Weston写道，“预计民调的影响并没有那么大，但隔夜我们看到大量部位调整，以及出脱“退欧”对冲部位，”

日股日经指数.N225扳回早盘跌幅，上涨0.5%。

路透调查显示，日本6月制造业信心较前月触及的三年低点微升，未来预计仅会小幅攀升，这说明在英国脱欧公投临近时，企业担心日圆升值。

日本央行周二公布的4月会议记录显示，部分央行委员称海外经济体继续给日本经济和物价带来下行风险。

英镑兑美元GBP=D4日内持稳于1.4670美元，此前于周一高见1.4721，从上周四触及的逾两个月低点1.4013持续反弹。

美元兑日圆JPY=上涨0.1%至103.98日圆，脱离周四接近两年低位103.55，当时日本央行宣布政策不变，令期待更多刺激的投资者感到失望。

欧元兑美元EUR=上涨0.2%至1.1336。

当日稍晚，德国宪法法庭将就欧洲央行在金融危机期间的紧急购债计划做出裁决。外界预计不太可能裁定彻底退回该计划，但裁决可能不利于欧洲央行当前的计划，并影响市场。

周一英国退欧疑虑消退后，原油期货大涨3%的升幅回落。

布兰特原油LCOc1下跌0.5%至每桶50.41美元，美国原油CLc1下滑0.4%至每桶49.19美元。(完)