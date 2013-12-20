美参议院料于周六投票确认叶伦出任美联储主席提名案--助理

美元走势挣扎股市表现低迷 受特朗普保护主义立场影响
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。
路透华盛顿12月19日 -美国参议院周五将开始就美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席叶伦接任联储主席的提名案举行辩论，周六可望确认提名。
民主党原希望在周四或周五确认提名，然后开始休会。但因未与共和党就此达成协议，因而无法加快进程。
不过，叶伦接替伯南克出任联储主席的提名，料在两党支持下获得确认。
一位民主党高级助理表示，参议院料在美东时间周六下午6点(2300 GMT)左右，就叶伦提名案进行票决。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)
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