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国际财经 | 2013年 12月 20日 星期五 10:04 BJT

美参议院料于周六投票确认叶伦出任美联储主席提名案--助理

路透华盛顿12月19日 -美国参议院周五将开始就美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席叶伦接任联储主席的提名案举行辩论，周六可望确认提名。

民主党原希望在周四或周五确认提名，然后开始休会。但因未与共和党就此达成协议，因而无法加快进程。

不过，叶伦接替伯南克出任联储主席的提名，料在两党支持下获得确认。

一位民主党高级助理表示，参议院料在美东时间周六下午6点(2300 GMT)左右，就叶伦提名案进行票决。(完)

(编译 许娜；审校 龚芳)

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