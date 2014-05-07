焦点：叶伦首度评论楼市和地缘政治风险

* 沿用美联储有必要维持低利率的表述

* 破天荒地对楼市和地缘政治发表评论

路透华盛顿5月7日 -美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周三表示，楼市下滑以及地缘政治紧张局势有可能损害美国经济，美联储对此密切关注。

她在国会的听证会上重申原有立场，称就业市场存在“大量闲置产能”，因此经济仍需要大力支持。

她在利率前景方面没有提供什么新线索，却破天荒地概述了美国经济复苏所面临的风险。

她将地缘政治紧张局势称为“突出的风险”，表明美联储担心乌克兰冲突可能拖累美国经济；同时她对房地产市场的评估暗示该行业下滑亦让人严重担忧。

“近期房地产市场活动停滞可能要比目前所预计的持续更长时间，”叶伦警告说。

整体来说，她在国会联合经济委员会的证词陈述，强调了美联储在较长时间内维持指标利率在近零水准的承诺。

“我发现唯一的措辞区别是，她说楼市活动今年迄今仍然令人失望，需要予以关注，”前美联储官员、现为Cornerstone Macro合伙人的Roberto Perli表示。

自叶伦2月掌舵美联储以来，美联储已发布两份政策声明，都提到楼市复苏缓慢。周三叶伦就此提供了更多细节。

“春夏期间抵押贷款利率大幅上升，”她对议员表示。“以历史标准衡量贷款利率仍很低，因此从这个角度说房价仍可承受，我预计楼市将加速回暖。”

“但...复苏进程似乎确实趋于停滞。”

**关注就业市场**

金融市场对叶伦证词的反应相对平静，美股标普500指数午后初段略上扬。

美国公债价格上涨，期货市场显示交易商对联储首次加息的预期从2015年6月推后到当年7月。这与路透周二对大型债券交易商的调查结果一致；该调查显示，有超过半数的美国初级市场交易商认为会在2015年6月以后升息。

一周前，美联储将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，继续保持年底前完全结束购债计划的节奏。但联储仍认为，在资产购买计划结束后的“很长一段时间”，美国经济还需要近零利率。

叶伦继续传递出这一讯息，在与委员会主席、共和党众议员Kevin Brady的问答中，她拒绝明确表示联储将以多快的速度行动。

她表示，预计经济的扩张速度将比去年“快一些”，并重申通胀率持续低于2%对美国经济的表现构成风险。

即便提及就业市场出现“明显”改善，但叶伦表示，长期失业率高企以及工人薪资增长缓慢，暗示就业岗位进一步增加还有很大空间。

美国雇主在4月以两年多来的最快速度招聘员工，而且失业率降至五年半低点6.3%。不过，失业率下降是因为人们放弃寻找工作，延续了此前的趋势，成为经济复苏的不幸印记。

叶伦表示，相信劳动参与率下降至少部分可以扭转。她还说，坚信因为找不到全职工作而从事兼职的就业人数比例将会降低。

谈及金融稳定性时，她表示美联储注意到，长期的低利率环境可能助长潜在的高风险投资行为。

“一些寻求收益的行为可能会很明显，”叶伦称，并指出评级较低的公司债市场就是一个例子。

她指出，银团杠杆贷款和高收益债券的发行量已经扩大，而承销标准放松，不过她称冒险行为的增强似乎比较温和，特别是在大型银行和寿险商中。

叶伦补充说，股票市场整体估值及住宅房地产价格处于历史正常水准。(完）

(编译 郑茵/李爽/张荻/王兴亚；审校 徐文焰)

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