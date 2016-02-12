叶伦的两难困境：经济下行威胁逼近 但手头已无利器可施

路透华盛顿2月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年12月在精心安排下做出升息决定，并开始向“正常”政策回归。但是如果因为经济低迷而不得不恢复使用非常规举措，上述决定可能会成为一场噩梦。

美联储主席叶伦本周告诉国会议员，她正在研究办法，如果全球股市当前的下滑、有关金融领域压力的担忧、以及经济成长的放缓，结合演变成经济衰退或另一场金融危机，怎样“做好准备”去应对。

但叶伦同时表示，对于美国经济来说，现在一些外国央行青睐的负利率政策工具，并不是百分百的安全牌。

“我们需要考虑美国的制度环境。这并不是自动运作的...我们之前也研究过，结论是不会有效，”周四在被问及美联储是否已“用尽弹药”无力应对新一轮低迷时，叶伦这样告诉参议院金融委员会。

继2011年错误地短暂升息后，欧洲央行去年转而采用负利率作为政策工具。日本央行也在今年1月跟进宣布使用负利率，以避免通缩并促进经济成长。

**美联储左右为难**

叶伦本周在国会进行为期两天的证词陈述，清楚地说明了美联储面临的两难境地。按照法律规定，美联储主席每半年就要在国会进行一次证词陈述。

叶伦在上任头两年就慢慢设计让政策恢复“正常”的计划，但直到去年12月才行动，部分归因于美联储官员承认，他们没有多少可操作的空间来应对新的低迷。

今年迄今的数据显示美国经济持续复苏，就业稳步增长和国内消费状况使美联储有理由坚持今年“循序渐进”升息的计划。该计划是在去年12月16日宣布的。

但考虑到市场担忧中国经济增长放缓、近期大宗商品和股市暴跌，叶伦确实承认，目前美国的金融形势比其去年象征性地升息25个基点时所预期的要紧张。

美联储意识到自己误判了油价下跌程度、美元升值幅度以及中国经济增长放缓的影响，而这导致市场质疑联储2.0%的通胀率目标能否实现。

**没有简单的选项**

不过，为了应对再度出现的衰退而重新实施量化宽松或购债，这也可能面临质疑。美国在2008年12月推出的首轮量化宽松被认为帮助应对了金融危机，但即便是持支持态度的决策者也有疑问，即连续两轮债券购买计划到底对就业、投资和经济增长产生了多大影响。

约翰·霍普金斯大学的经济学家教授、美国联邦储备理事会前顾问Jon Faust说，除了这些已被测试过的工具，“美联储的政策选项并不多。”

Faust还说，为了给刚刚起步的经济复苏铺路而推行量化宽松“很有意义”，“但为扭转下滑的经济而推行该政策，情况就不同了。”

在美国短期利率仍如此接近零水平的情况下，降息这一标准货币政策工具也不太可能奏效。而其他政策选择，比如在2008年金融危机期间曾实施的直接贷款计划，或许会超出美联储的法定权限。

“货币政策能够做到的有其极限，”斯坦福大学胡佛研究所资深研究员John Cochrane指出。“全球市场正在要求降低利率，而这是美联储很难抵抗的。”

但前美联储研究主任、现任彼得森国际经济研究所研究员David Stockton指出，现在要美联储宣告落败仍言之过早。

美联储下次货币政策会议将在3月15-16日召开，届时决策官员将公布最新经济预测，而叶伦将举行记者会。

Stockton表示，基于世人对于当前央行能力极限的看法，加上以财政政策应对经济衰退将会面临的政治阻力，“未来的情况将是，市场会反映对于坏结果的更大担忧，而不是好结果带来的好处。”

“如果我们在这个时点遭遇一次明显的景气下滑，我们将会面临更加危急的局面。”(完)