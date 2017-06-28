美联储主席叶伦预计在“我们有生之年”不会再发生金融危机

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透伦敦6月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二称，她真的认为，至少在她有生之年不会再发生金融危机，主要归功于2007-09年危机以来银行系统的改革。
“我会说永远不会再有金融危机吗？”叶伦在伦敦一次问答活动中称。
“你知道，或许这话说的太远了，但我真的觉得我们安全得多，希望在我们有生之年不会发生危机，我觉得也不会发生，”她称。
叶伦称，如果金融服务行业自金融危机以来的改革松懈“不是好事”，敦促当时帮助控制影响的人们站出来，防止改革懈怠。
美国总统特朗普在竞选时曾表示，他将放宽银行监管。美国财政部本月稍早提议，放宽大型银行在交易业务遭到的限制。
在被问及与特朗普的关系时叶伦未予置评，但她表示，她与财长努钦有良好的工作关系。
她还重申其观点，美联储将继续循序渐进地加息。
“我们认为，尽管面临不确定性，但较长期而言，我们的目标仍应是逐步提高利率至可能仍属很低的水准，或以历史水准衡量来仍然较低的水准，”她说。
叶伦指出，美联储将“逐步且可预见的”缩减为帮助国内经济度过危机而积累的债券持仓。
在被听众问及股价估值问题时，叶伦称，“按标准指标来衡量，一些资产估值看起来有些高，但并不确定。”(完)
(编译 王丽鑫/李爽 审校 戴素萍/张荻)
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