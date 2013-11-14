叶伦称美联储在帮助经济方面有“更多工作要做”

叶伦11月7日在国会山的图片。 REUTERS/Jonathan Ernst

* 美联储主席提名人叶伦强调需要超宽松货币政策

* 叶伦称通胀仍温和，并将持续一段时期

* 温和言论令市场更加相信叶伦会保持政策的连续性

路透华盛顿11月13日 -美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。

“我相信，现在支撑经济复苏是回归更正常货币政策的最可靠途径，”美国联邦储备委员会(美联储/FED)现任副主席叶伦在为周四参议院金融委员会准备的听证会讲话稿中称。

她的证词似乎是一种先发制人的策略，针对的是委员会中对美联储非传统的积极货币政策持批评态度的共和党人。

与此同时，她的发言稿令金融市场更加预期，美联储将保持宽松货币政策以扶助美国经济恢复健康。

若其提名得到参议院确认，叶伦将成为美联储首位女性主席。虽然叶伦在听证会上无疑会面对共和党人的尖锐提问，但外界普遍预期其提名将获得确认。听证会将于1500GMT开始。

叶伦称，美国经济及就业市场的表现“远不及”潜力水平，而物价压力仍然温和。

根据周三提前透露的证词副本，叶伦说，“通胀水准一直低于美联储2%的目标，而且预计这种状况还将维持一段时间。”

**呼唤持续性**

关于叶伦证词的新闻发布后，美国股市和公债期货双双上涨，美元兑欧元下滑，延续了周三开始的走势，当时市场就预期叶伦讲话将强调支撑经济的必要性。

金融市场长期将叶伦视为政策温和派，认为她更担心高失业率，而非美联储促增长举措可能导致不乐见的通胀攀升。

市场普遍认为她将继续奉行美联储主席伯南克的超宽松政策。伯南克任期于明年1月31日结束。

“由于人们认为叶伦是温和派，部分人预期她需要下很大力气才能保证她会强硬应对通胀，”摩根大通分析师MichaelFeroli在客户报告中写道。

“在准备好的发言稿中这种立场不太明显，我们也认为她明天早上不会被迫作出更强硬表态，”他称。

金融委员会需要审查叶伦的提名，随后交由整个参议院最终审议。这一程序的时点尚不确定，但结果看似已经板上钉钉。

奥巴马所在的民主党控制着参议院100席中的55席，这意味着叶伦只需要再有五位共和党人支持，就能达到通过参议院核准程序所需的60票。

美联储自2008年底以来就维持着接近零的低利率，并通过三次大规模购债措施将资产负债规模增至约3.8万亿(兆)美元，为之前的四倍。美联储此举是为了压低长期借贷成本，以促进经济增长和就业。

联储目前的购债规模为每月850亿美元。

批评人士担心这样的宽松货币政策推动投资者进入高风险资产追求高回报，可能会在未来加剧通胀和资产泡沫。

叶伦的证词将是其6月2日以来首次对美联储政策进行公开评论。投资者将仔细推敲，以了解她是如何看待继续购债的成本和收益。

但分析师预计叶伦会非常慎重，不会在美联储12月17-18日会议之前给出任何线索，不过她对刺激措施必要性的强调，强化了联储明年之前不会缩减购债的期望。

“这种心态似乎减弱了12月开始缩减的可能性，但未必能排除如果数据配合，最早明年1月开始小规模缩减的可能，”瑞士信贷的分析师Dana Saporta称。(完)

(编译 徐文焰/朱晓军/王兴亚；审校 郑茵/石冠兰)

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