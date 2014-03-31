美联储主席叶伦力挺宽松政策 访问学校展现亲民一面

* 叶伦访问大学实验室，强调民众面临的困境

* 共和党议员称，叶伦此行凸显出美联储“角色过大”

* 众议院今年将就美联储的独立性举行更多听证

* 叶伦为宽松政策辩护，称就业市场仍存在很多闲置产能

路透芝加哥3月31日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周一效仿政界人士的作风力挺宽松政策，她在演讲中描述了三个美国人面临的困境，还访问了一所大学的工作室并与师生握手。

这是叶伦两个月前就任美联储主席后的首次公开讲话，此次访问芝加哥Daley学院的制造实验室，也是美国经济摆脱衰退缓慢复苏以来，她第一次高调尝试倾听美国民众心中的顾虑。

在实验室中，叶伦身体前倾，认真观察一名学生演示如何操作一台电脑数控车床，精确切割出一只铝制保龄球瓶。

表面上看，正如叶伦在早上的讲话中所述，此次访问这所芝加哥社区学院是为了彰显技工培训工作的成效，并阐明美国经济还“远未达到”联储充分持续就业以及通胀稳定的目标。

但在有关课程和就业前景等客套问题背后，此次在芝加哥的考察或许是要保护美联储备受呵护的独立性免遭政治干预。

若叶伦能让社区学院的学生们相信，她领导下的美联储为公众利益服务，美联储就能对来自华盛顿的影响做出更好的反击，联储认为正是这种影响侵蚀了其不受约束地制定货币政策的能力。

亚特兰大联邦储备银行前研究主管RobertEisenbeis称，“美联储因为金融危机期间的救援政策而受到抨击，联储方面没有得到公众明确的支持。”

“所以这种对外交流活动只是为了表明，美联储心系公众。但这能否奏效则是另一个问题了。”

共和党主导的众议院金融服务委员会今年将就美联储举行一系列的听证会，涉及从刺激政策在扩大美国负债方面所扮演的角色，到对老年人储蓄的影响等方面。

与此同时，共和党参议员RandPaul正在推动一项法案，要求将美联储货币政策想法拿到国会审查。2012年众议院通过了类似的议案。

尽管让已经成立百年的美联储做出大幅调整不太可能，但随着11月中期选举临近，争论可能加剧。

当被问及外界对美联储的了解程度时，负责给叶伦演示车床操作的MassonCovington承认，他只知道美联储“得到钱然后拿来投资”。

**就业市场闲置产能**

自2007-2009年经济衰退以来，美联储实质已经印钞约3万亿美元。美联储已经保持近零利率超过五年时间，并已表示即便在结束购债后，仍将在一段相当长时间内维持近零利率。市场预计联储将在今年稍晚结束购债。

叶伦在讲话中表示，“许多美国人仍感觉经济复苏像衰退，而且部分经济统计数据也让人有这样的感觉。”

她指出，就业市场仍存在“相当多的”闲置产能，并称进一步货币刺激可能有效。

“我认为这项特别的承诺仍有其必要，且将持续一段时间，我相信我的决策官员同僚也有同感，”叶伦表示。

她特别提到在衰退时期失去工作或被大幅减薪的三名工人姓名，其中一人要“与别人争抢打零工或临时工作的机会”。

“这并不只是学术性的讨论，”她说。“对Dorine Poole、Jermaine Brownlee、VickiLira及数百万名受大衰退冲击的民众来说，经济缓慢复苏的成因相当重要。”

对美联储地区银行总裁来说，公路旅行(Road trip)相当普遍，他们要收集经济面讯息，带到华盛顿的决策会议上讨论。

但从未有过美联储主席如此作为，直到前任主席伯南克才打破惯例，向公众表达联储的主张。

曾任旧金山联储总裁的叶伦，以往也曾作过许多次这类的公路旅行。

将这一讯息传达出来“当然很好，但我认为普通美国民众更关心自己手中钞票的价值，物价涨跌，能否找到工作，”众议院金融服务委员会监督小组主席、共和党议员Patrick McHenry接受电话访问时称。

“这种出行或许进一步说明了，美联储在干预经济方面已经变得多么政治化，它所扮演的角色已经过大，”他说。

叶伦2月在众议院作证时强烈拒绝“审查美联储”议案，警告称该议案可能“在政策委员会判断如何恰当地推行货币政策时受到政治压力”。

若经济持续改善，那么这种压力可能缓解。美国经济在去年下半年加速增长，失业率从衰退后高点10%降至上个月的6.7%。不过失业率下滑的部分原因是许多美国人放弃找工作。

一些分析师和政策立场更为强硬的联储官员认为，失业率下降意味着就业市场的闲置劳动力已经所剩无几，通胀率很快将会攀升。

但叶伦并不这么认为，她指出长期失业人口比重过大，而且大量兼职工作人员希望找到全职工作。她还表示几乎不存在薪资上升压力。(完)

(编译/审校 徐文焰/张荻/李爽/龚芳/侯向明)

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