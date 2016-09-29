叶伦在众议院为美联储监管角色辩护 提及调整压力测试方法

路透华盛顿9月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三在众议院金融服务委员会作证时，为该央行的监管角色出言辩护，在富国银行等被认为大而不倒的银行问题上与议员展开口头交锋，并针对联储存在政治利益冲突的指责作出解释。

在证词陈述中，叶伦还详细阐述了美联储考虑如何调整对美国银行业的年度压力测试。她说，美联储将改用更加重视风险、且针对性较强的方式进行测试，这“将导致针对美国前八大银行的总资本要求大幅提升”。

她对金融服务委员会称，在曝出富国银行(WFC.N)私自为客户开设账户的丑闻后，美联储正在检视美国大银行是否遵守了银行业规定。富国银行被控在未经授权的情况下开立了多达200万个客户账户，并已达成和解。

“我认为高管应对此负责，这非常重要，”她称。

2010年生效的多德-弗兰克法案给予美联储拥有更多管理银行业的权力。但共和党先前表示，这些权力已经过度延伸，而央行所获得监管权反而导致市场流动性乾涸，对小型银行业者造成额外的成本，并打击银行业者放贷能力。近期该委员会通过了其主席、共和党籍德州议员亨萨林(Jeb Hensarling)提出的法案，削减美联储的监管权限，以作为改革多德-弗兰克法案改革的一部分。

叶伦对于干预富国银行存有异议，但称美联储已经启动所有大型银行的检讨工作，全面关切合规问题。

媒体报导指出，若代表民主党的希拉里克林顿于11月8日总统大选胜出，将由美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)接任FED主席，共和党议员Scott Garrett也向叶伦问及此事。

叶伦称，他不清楚布雷纳德是否与希拉里克林顿有任何接触。

目前陷入金融瓦解的波多黎各问题也在听证会上多次被提及，但是叶伦称其财政危机的解决方案应该出自于白宫或国会。

叶伦周三指出，如果大型银行业者不修改“生前遗嘱”，美联储已经准备好动用其权限对这些银行施加更高的资本规定。摩根大通、纽约梅隆银行以及道富银行也必须重新送交其生前遗嘱。

叶伦同时表示，国会可能打算考虑让小型社区银行业者免受沃克尔规定中的投资限制，以及免受多德-弗兰克法案中的薪资限制。

“这些法定条款所想要的解决的风险，在中大型机构上要比社区银行业者高出许多，”叶伦称。“社区银行业者涉及那些疑虑较高的领域时，我们在正常的安全稳健监管程序中就可以解决。”(完)