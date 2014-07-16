焦点：叶伦及美联储对某些美国股票估值过高表示忧虑

路透7月15日 - 美国联邦储备委员会(美联储)周二对美国市场部分领域的估值过高表示不安，其中包括小盘股、生物科技和社交媒体股，同时亦担心杠杆贷款市场。

美联储在货币政策报告中发表这样异乎寻常的评论，为14年来首次具体提到某一类股的估值问题，再加上美联储主席叶伦在国会的半年度证词陈述，一同打压了市场上的高风险类股。

叶伦在参议院金融委员会所做的证词陈述中表示，股票市场整体估值情况仍大致符合长期平均水准；但美联储报告中称，小盘股、生物科技以及社交媒体类股的预估市盈率(forward price-to-earnings multiples)看起来“比历史正常水平要高”。

消息传来，Facebook、LinkedIn以及Yelp这些投资者耳熟能详的股票纷纷下滑。Yelp(YELP.N)跌势居前，当日收跌2.9%报69.02美元，Nasdaq生物科技类股.NBI也下跌。

“美联储主席从微观角度对某一特定板块发表看法是很罕见的；通常他们的评论都是非常宏观的。所以我认为联储现在对困扰市场的问题有了更好的了解。我想现在有点晚了，但还不算太晚，”D.A. Davidson & Co首席市场策略师Fred Dickson称。

上周股市下跌，小盘股跌幅明显。罗素2000指数.TOY在过去七个交易日累计下滑4.6%，Nasdaq生物科技指数降4.8%。

在2013年全年，社交媒体和生物技术类股最受追捧，以对冲基金为首的诸多投资者纷纷买进促其大涨。与此同时，认为这些个股估值过高而卖空的投资者被迫赔本回补仓位。Global X Social Media ETF(SOCL.P) 2013年大涨64%，该基金持有Facebook和LinkedIn股份。

这些个股市盈率(本益比)极高，远超大盘指数估值，但也未能阻挡它们的涨势。标准普尔500指数的预估市盈率约为15.5倍，而Facebook约为55倍，Twitter则高达145倍。

对冲基金今年被套，由于2月末上述个股大跌，而且跌势持续数周。尽管6月这些股票反弹，但多数无法回到当初的高位。SOCL上市交易基金在2014年下跌11.4%。

浏览社交媒体股票预估市盈率图表，请点选：link.reuters.com/kuq42w

“这些就是让许多股市长期观察员们挠头的次级产业类股，”Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest表示。

“我觉得她希望通过对股市的一些言论来降低这些泡沫。”

美联储在这篇报告中还指出，“投机级企业债和杠杆贷款的发行非常火爆，审批标准也放宽，”发行人评级低，但负债权益比率高。

上次美联储在货币政策报告中提及具体的类股还是在2000年7月，当时美联储称对科技股估值太高“愈发不安，企业违约率上升可能已让部分投资者更好地体会到了投资股市的风险。”

Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示，这番言论也让人回想起美联储前主席格林斯潘1996年时的一次讲话，当时他问道“非理性繁荣是否过度推高了资产价格”，格林斯潘的讲话一度引发股市大跌。

“我感到意外吗？肯定是，”Hogan说。

“这与我们所习以为常的不同，前主席伯南克肯定没说过这些。”(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/李爽 审校 徐文焰/李春喜)

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