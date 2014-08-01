香港《经济日报》：耶伦抗提早加息 顶住内外压力

（8月1日社评）

美储局主席耶伦处境日艰，因经济数据显示或须提早加息，惟相信她担心股市楼市难承加息压力，故续摆中间偏鸽姿态。耶伦能走多久平衡木，视乎她能否顶住储局内外鹰派施压。

储局昨晨公布议息会议声明，每月买债规模续减100亿美元。买债计划将于10月后结束，惟此已在市场预计，市场现最关注储局会否透露信息，何时开始加息、会否早于外界预期的明年中。

个中原因，是近期美国经济数据似都在催促储局提早加息。储局政策目标是充分就业与物价稳定，耶伦亦不断重申储局加息决策视乎就业与通胀。以就业而言，储局昨虽重申仍有不足之处，如劳动参与率处于30多年低位，但失业率毕竟已降至6.1%水平，已低于前主席伯南克所订6.5%的加息门槛，且近月新增职位数字反映就业市场持续有劲，劳动市场可望续改善。

通胀情况就更迫切，因储局最着重的核心个人消费支出物价指数（PCE），已在今年第二季升至2%，已抵储局目标，令外界关注通胀重临的威胁，故储局在会议声明中，不得不将过去「通胀低于长远目标」的说法，改为「通胀已较接近长远目标」且「持续低于2%长远目标的可能性已有点下降」。

若储局释出提早加息讯号，那偏高的美股与未完全复苏的楼市会否受挫，从而打击经济复苏呢？对此，相信耶伦不得不审慎，故续摆中间偏鸽姿态，助经济复苏。

但储局内鹰派的看法却非如此，刚过去的会议便有一名成员反对声明内容，认为未符经济实况。可以预期，若失业率续降、通胀续升，局内鹰派势续用经济数据迫耶伦提早加息，防范通胀。

此外，耶伦还面对来自国会的政治施压，共和党鹰派不满储局货币政策太松，正拟法案规管储局如何厘定联邦基金利率。国会通过此法案的成数虽不高，但难免对耶伦构成压力。

以耶伦的言论来看，她应不愿冒险提早加息，但能否如愿，就要看她能否顶住储局内外的鹰派夹攻了。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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