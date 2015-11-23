叶伦主张升息步伐宜谨慎 称多数决策者预计将较为缓慢

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透华盛顿11月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周一罕见地致信美国消费者权益倡导者纳德(Ralph Nader)，并表示在升息步伐方面要小心谨慎。
叶伦在给纳德的信件中重申了最近的声明，即美联储应该循序渐进地升息。叶伦称多数决策者预计升息步伐将较为缓慢。
“过于激进地升息...将损及经济增长，可能导致出现长时间的低利率，”叶伦在信中表示。
纳德在10月30日发布的一份致叶伦的公开信中，要求后者考虑将钱存在银行的“弱势储户”，以及“对美联储低利率及何时升息的激烈讨论感到失望”的货币市场投资者。这份信件署名为“美国储户”("Savers of America" )。
“感谢你最近写的信，”叶伦周一回应道，并表示她及其他决策者“非常清楚”储户的失望情绪。叶伦称，要想从根本上解决这个问题，就要刺激经济更加强劲地增长。
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(编译 许娜；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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