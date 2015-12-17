分析：叶伦态度自信明确 称将就利率路径发出清晰信号

路透旧金山12月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦获得一致支持，实施金融危机以来的首次升息，这让她向外界释出一个明确的讯息：暂时别期待进一步升息；等时候到了，我们会告诉你。

叶伦表现得自信沉稳，她甚至还拿美联储的预测记录开了个玩笑。这次她为扶助美国经济摆脱1930年代以来最严重衰退的“非常规”举措画上了终止符号。

最近几个月美联储在明确沟通方面做得不尽如人意，央行高层官员的谈话相互矛盾，对于指标利率何时应调升的问题也释出混乱的讯息。但重要的是，现年69岁的叶伦引导市场实现软着陆，并说服持怀疑态度的决策者达成升息共识。

的确，根据纽约联储最近的调查，在美联储上次会议前，绝大多数的华尔街公司告诉美联储，央行的沟通做得无效，或几乎无效。

股市甚至因美联储决定而上涨，因叶伦说服了联储理事布雷纳德和塔鲁洛，以及芝加哥联储总裁埃文斯等升息怀疑派，他们最终同意调升短期利率的决定。

即使是对未来升息的预估也十分接近，几乎所有美联储官员对明年底指标利率水平的预估值都落在宽度为25个基点的范围之内。而在9月会议时，看法分布的范围则广泛得多。

“这肯定是一次成功的沟通，”旧金山Bank of the West首席分析师Scott Anderson说。

市场反应相对冷静，短期利率期货跌幅仅暗示，交易员现在认为下次升息将发生在明年4月，而非原先预期的6月。

**“循序渐进”的重要性**

叶伦在美联储会后近一小时的记者会中，显得相当轻松，当被问及她是否忧心升息过早时微笑以对。她清楚无疑地让外界明白，美联储会后声明稿中最重要的新措辞就是“循序渐进”。

虽然她并未就什么是循序渐进的升息下定义，但确实指出美联储对明年短期利率的预估中值“接近1.5%”。

她还说，这不代表“升息时间间隔、升息幅度每次都一样”，但速度应该会慢到让美联储有时间评估升息对金融状况和支出的影响。

叶伦再度重申，市场和官员将能对下一次的政策行动做好充分准备。

“我们曾向新兴市场决策者保证，我们将尽最大努力，就我们的政策意图进行尽可能明确的沟通，以避免突然或意外政策行动可能造成的溢出影响，”她说。

今年稍早，外界抨击叶伦和美联储向金融市场发出的信息含混不清。美联储9月出乎很多华尔街人士的意料维持利率不变，并对全球经济增长前景发出警告，使得这种批评声浪达到顶峰。

交易商随后将首次升息预期推后至2016年很晚，这迫使美联储10月突然摊牌，指出12月会议可能升息。

尽管叶伦已经完成对首次升息的沟通良好，但她未来仍面临沟通雷区，部分原因是随着政策正常化的进一步展开，首次升息获得全体一致同意的情况可能不会重演，而且经济数据也可能与预期不符。

“美联储政策声明的措辞仍宽松，但其依赖经济数据的政策指引，将在2016年继续带来不确定性和波动，”Oanda资深外汇策略师Alfonso Esparza表示。(完)