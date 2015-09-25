综述：叶伦称美联储年内仍可能升息 演讲中身体不适提早结束

路透美国麻省阿默斯特9月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四表示，美联储仍有可能在今年实施近10年来的首次升息。叶伦在演讲中出现咳嗽和停顿，在演讲后接受了医疗看护。

现年69岁的叶伦在坐满听众的大学礼堂中发表演讲接近一个小时后，在念至演讲稿中有关通胀问题的最后几行时，似乎没办法搞清楚自己稿子读到哪里。然后她突然说，“我就在这停下吧。”

“叶伦主席在强光照射下长时间发表演讲，临近结尾时感到有点脱水，”美联储发言人Michelle Smith在电邮中称。“为防万一，她在马萨诸塞大学阿默斯特分校接受了紧急医疗人员的现场看护。之后她感觉良好，并继续周四晚间的预定行程。”

一名大学发言人称，叶伦按计划参加了一场晚宴。

美联储拒绝透露叶伦是否打算进行身体检查。目前为止，外界并不知道叶伦是否有任何健康方面的问题。

**今年仍有可能加息**

若叶伦自身的健康问题受到质疑，可能会让金融市场不稳，本来对于全球经济体质和美联储升息的忧虑就一直在让金融市场起起落落。联储升息可能会动摇债市，将资金从新兴市场吸走。

叶伦在讲话中表示，她预期只要通胀保持稳定，且美国经济强劲程度足以促进就业，联储将于今年稍晚开始升息。

她表示，全球经济与金融市场的进展，不会对美联储政策产生重大影响。

这番讯息，再加上叶伦认为近期通胀偏弱可能仅为暂时的观点，或令部分投资者感到意外，他们将美联储上周的决定视为政策紧缩不再迫切并且可能延至明年的信号。

叶伦表示，近期物价疲弱主要归因于强势美元与油价下滑等特殊因素，而这些因素可能会消退，令美国通胀率在未来几年上升至2%目标。

叶伦还指出，她与美国联邦公开市场委员会(FOMC)的委员们预期，美国经济强健程度足以实现充分就业，并维持通胀预期稳定。

“包括我本人在内的多数FOMC人士目前都认为，要实现上述目标可能需要今年稍晚开始上调联邦基金利率，随后逐渐收紧政策，”叶伦在马萨诸塞大学向众多学生和当地民众表示。

她说，根据当前情形，美国经济前景“总体看上去是稳健的”。

由于投资者担心中国经济逊于预期，近期全球金融市场出现抛售，有鉴于此，美联储推迟启动近十年来的首次加息也并不完全出人意料。

面对叶伦上周讲话所体现的谨慎态度，投资者抱怨各种信息指向不一；而且从利率期货市场走势来看，投资者对美联储加息时点的预期从12月份推后至明年3月份。

但叶伦周四表示，加息最好不要推迟太久，未来加息步伐会“十分循序渐进”。“更为审慎的做法是适时启动加息，步伐要缓，要根据未来数据按需调整政策，”叶伦说。

**确保经济持续稳健成长**

美联储今年还有两次机会收紧政策，10月和12月将分别召开会议。

叶伦告诫称，通胀上升速度有可能慢于、也有可能快于预期，“如果这种情况发生，我们需要相应调整政策立场”。

但她警告指出，通胀过快上升有可能导致美联储紧缩力度太大而扰动金融市场，“并且甚至可能意外打压经济陷入衰退”。

她还间接提及何种情况能让美联储确信通胀将回归目标，从而为升息铺平道路。

“我们需要，”她说，“充分相信我们将看到经济持续稳健增长，并且资源利用率进一步增加，长期通胀预期保持在衰退前水准附近。”

叶伦表示，个人消费支出(PCE)物价指数升幅(美联储青睐的通胀参考指标)明年应会从当前的1.2%上升至1.5%乃至更高水平，“前提是原油价格不会进一步大幅下降，并且美元不会进一步显着升值”。

她甚至提到让失业率在一段时间内降至大约4.9%的长期水平以下的益处，称那将有助于拉高通胀率，让放弃找工作的劳工回归劳动力大军，并改善美国人的生活水平。(完)